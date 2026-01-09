Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Ливерпуль – 0:0. Нули на табло в топ-игре. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Арсенал
08.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Ливерпуль
Англия
09 января 2026, 00:39 | Обновлено 09 января 2026, 00:40
Арсенал – Ливерпуль – 0:0. Нули на табло в топ-игре. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 22.00 прошел центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью (0:0) на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Хотя Микель Артета и Арне Слот рассчитывали на победу своих команд, голов забито не было (0:0).

Арсенал лидирует в чемпионате Англии (49 очков), а Ливерпуль идет на 4 месте (35 пунктов).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Брентфорд (33), Ньюкасл, Манн Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

АПЛ. 21-й тур. 8 января 2026 года.

Арсенал – Ливерпуль – 0:0

Видео голов и обзор матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
pol-55
Добре що в Арсенала відібрали 2є очей,ато відрив був би...а так для інтриги краще. 
