8 января в 22.00 прошел центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью (0:0) на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Хотя Микель Артета и Арне Слот рассчитывали на победу своих команд, голов забито не было (0:0).

Арсенал лидирует в чемпионате Англии (49 очков), а Ливерпуль идет на 4 месте (35 пунктов).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Брентфорд (33), Ньюкасл, Манн Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

АПЛ. 21-й тур. 8 января 2026 года.

Арсенал – Ливерпуль – 0:0

