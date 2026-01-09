Арсенал – Ливерпуль – 0:0. Нули на табло в топ-игре. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги
8 января в 22.00 прошел центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью (0:0) на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хотя Микель Артета и Арне Слот рассчитывали на победу своих команд, голов забито не было (0:0).
Арсенал лидирует в чемпионате Англии (49 очков), а Ливерпуль идет на 4 месте (35 пунктов).
Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Брентфорд (33), Ньюкасл, Манн Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).
АПЛ. 21-й тур. 8 января 2026 года.
Арсенал – Ливерпуль – 0:0
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил с праздником
А все так ждали возвращения Юлии