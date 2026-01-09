Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом.
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 21-й тур.
«Арсенал» – «Ливерпуль» - 0:0
Предупреждения: Троссар, 12, Мартинелли, 90+3 – Мак Аллистер, 89, Конате, 90+4
«Арсенал»: Рая – Инкапье (Льюис-Скелли, 57), Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор (Эзе, 78) – Троссар (Мартинелли, 64), Йокерес (Жезус, 64), Сака (Мадуэке, 78).
«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 90+5) – Мак Аллистер, Гравенберх – Вирц, Собослаи, Салах – Гакпо.
Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншо, Англия).
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).
Удары (в створ) – 9 (4) : 8 (0)
Угловые – 3:0
Оффсайды – 2:1
АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
