  4. Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Чемпионат Англии
Арсенал
08.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Ливерпуль
Англия
09 января 2026, 00:01 | Обновлено 09 января 2026, 00:03
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом.

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

«Арсенал» – «Ливерпуль» - 0:0

Предупреждения: Троссар, 12, Мартинелли, 90+3 – Мак Аллистер, 89, Конате, 90+4

«Арсенал»: Рая – Инкапье (Льюис-Скелли, 57), Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор (Эзе, 78) – Троссар (Мартинелли, 64), Йокерес (Жезус, 64), Сака (Мадуэке, 78).

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 90+5) – Мак Аллистер, Гравенберх – Вирц, Собослаи, Салах – Гакпо.

Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншо, Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).

Удары (в створ) – 9 (4) : 8 (0)
Угловые – 3:0
Оффсайды – 2:1

АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
Ліверпуль чемпіон
