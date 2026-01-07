В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
Защитник не подпишет контракт с чемпионом Украины
Защитник сборной Конго U-20 Калонджи Дье не останется в киевском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамовец».
По информации источника, 19-летний футболист не прошел просмотр и на сборы с чемпионом Украины не поедет. Калонджи уже вернулся на родину, где продолжится его футбольный сезон.
Калонджи Дье несколько месяцев провел в расположении столичного гранда и даже успел сыграть товарищеский матч за «бело-синих» – победа над «Эпицентром».
Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» и сборной Украины заинтересовал чемпиона Англии.
