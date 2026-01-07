Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 14:10 |
1867
1

В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр

Защитник не подпишет контракт с чемпионом Украины

07 января 2026, 14:10 |
1867
1 Comments
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
Калонджи Дье

Защитник сборной Конго U-20 Калонджи Дье не останется в киевском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамовец».

По информации источника, 19-летний футболист не прошел просмотр и на сборы с чемпионом Украины не поедет. Калонджи уже вернулся на родину, где продолжится его футбольный сезон.

Калонджи Дье несколько месяцев провел в расположении столичного гранда и даже успел сыграть товарищеский матч за «бело-синих» – победа над «Эпицентром».

Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» и сборной Украины заинтересовал чемпиона Англии.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Больших проблем с этим игроком ЛНЗ нет»
Украинский вратарь сообщил, что его не устраивает в Маккаби
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с голкипером
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дье Калонджи просмотр игроков
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Футбол | 06 января 2026, 17:04 0
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой

Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 07 января 2026, 13:02 1
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 7 января и начнется в 21:00 по Киеву

Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Футбол | 06.01.2026, 20:54
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Теннис | 07.01.2026, 11:05
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
У мене питання до фанатів Динамо. Рівно рік тому, коли писали "чемпіон" про Шахтар, фанати тут немов скажені скиглили типу "Ахметов все купив, вони треті, а ви їх чемпіонами називаєте", то зараз виходить Суркіс все купив, бо чому четверту команду називають "чемпіоном"???😂
P.S. Відразу для тупих пояснюю, я знаю, що Динамо діючий чемпіон, але ж і Шахтар рік тому був діючим чемпіоном, і це не заважало вам скиглити як навіженим
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем