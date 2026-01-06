Украина. Премьер лига06 января 2026, 23:22 |
528
1
Футболист киевского Динамо и сборной Украины заинтересовал чемпиона Англии
Михавко – на радарах «Ливерпуля»
06 января 2026, 23:22 |
528
Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» присмотрел себе футболиста в украинском чемпионате.
По информации источника, «красные» внимательно следят за талантливым защитником сборной Украины и киевского «Динамо» Тарасом Михавко. Английский гранд может вскоре перейти к активным действиям на трансферном рынке.
В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 26 матчей, в которых сумел забить три гола.
Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.
