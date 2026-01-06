Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист киевского Динамо и сборной Украины заинтересовал чемпиона Англии
Украина. Премьер лига
Футболист киевского Динамо и сборной Украины заинтересовал чемпиона Англии

Михавко – на радарах «Ливерпуля»

Футболист киевского Динамо и сборной Украины заинтересовал чемпиона Англии
ФК Динамо. Тарас Михавко

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» присмотрел себе футболиста в украинском чемпионате.

По информации источника, «красные» внимательно следят за талантливым защитником сборной Украины и киевского «Динамо» Тарасом Михавко. Английский гранд может вскоре перейти к активным действиям на трансферном рынке.

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 26 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.

Ливерпуль Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Тарас Михавко
Дмитрий Олийченко Источник
