Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ

Португальский гранд заинтересовался 19-летним защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

По информации Футбол 24, двукратный победитель Лиги чемпионов «Порту» перед закрытием летнего трансферного окна сделал официальное предложение по трансферу Тараса. «Драконы» предложили 10 миллионов евро, однако киевляне ответили отказом.

Михавко провел в этом сезоне за «Динамо» 13 матчей, в который отметился голом и ассистом.

Ранее известный журналист Виктор Вацко назвал Михавко новым Забарным и ожидает, что киевляне продадут игрока за 20+ миллионов евро.