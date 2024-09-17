Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о перспективах 19-летнего защитника «Динамо» Тараса Михавко.

«Мне интересно, насколько талантливый и перспективный, но при этом молодой и неопытный Михавко ментально готов проходить сезон в статусе основного центрбека «Динамо».

Если готов, тогда через полгода его ждет национальная сборная, это новый Забарный, это новая динамовская жемчужина, которая будет стоить минимум на 20 млн евро. Но правду покажет только футбольное поле», – сказал Вацко.

Ранее Илья Забарный рассказал, что ждет перехода Михавко в топ-чемпионат.