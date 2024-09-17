Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 12:35 |
2579
6

Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро

Известный комментатор выделил Тараса Михавко

17 сентября 2024, 12:35 |
2579
6
Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро
ФК Динамо. Тарас Михавко

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о перспективах 19-летнего защитника «Динамо» Тараса Михавко.

«Мне интересно, насколько талантливый и перспективный, но при этом молодой и неопытный Михавко ментально готов проходить сезон в статусе основного центрбека «Динамо».

Если готов, тогда через полгода его ждет национальная сборная, это новый Забарный, это новая динамовская жемчужина, которая будет стоить минимум на 20 млн евро. Но правду покажет только футбольное поле», – сказал Вацко.

Ранее Илья Забарный рассказал, что ждет перехода Михавко в топ-чемпионат.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
Полный боекомплект. Рух начал подготовку к матчу с Динамо
Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ЯЩЕНКО: «В Италии у Шахтера не должно быть проблем»
Футбол | 17 сентября 2024, 12:34 0
Сергей ЯЩЕНКО: «В Италии у Шахтера не должно быть проблем»
Сергей ЯЩЕНКО: «В Италии у Шахтера не должно быть проблем»

Бывший игрок «горняков» оптимистично оценивает шансы украинского клуба в ЛЧ

Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Футбол | 16 сентября 2024, 19:35 0
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста

Эндрик женился на бразильской модели Габриэле

Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Футбол | 16.09.2024, 18:11
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Футбол | 16.09.2024, 21:10
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Футбол | 17.09.2024, 09:25
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
В недалёком будущем жду пару центрбеков в сборной Забарный/Михавко.
Ответить
+3
Burevestnik
краще б воно розказало про інше, про гравця любимого Шахтьора,
про інтерес клубів топ-4 Європи до Судакова,
бо шось затихло, нема новин, чи вже нікому не потрібна та звізда.
Ответить
+2
vitaha33
Я після молодіжного євро сказав, що Михавко має дуже хороший потенціал, як він ним скористається - питання психології та характеру. Буде працювати над собою і не зупинятися - буде толк
Ответить
+1
nick07
в принципі в ДК доволі багато перспективної молоді, лише не завжди керівництво клубу хоче їх продати, і тоді гравець зуипиняється в прогресі. 
Ответить
-2
New Zealander
Тарас Михавко  - це той же Тарас Михалик. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
15.09.2024, 19:44 32
Футзал
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 1
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 146
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
15.09.2024, 14:18 20
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем