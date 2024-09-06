Забарный назвал игрока Динамо, который вскоре уйдет в топ-чемпионат

Украинский защитник английского клуба «Борнмут» Илья Забарный поделился мнение о том, как сыграло в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо», а также отметил действия 19-летнего защитника команды Тараса Михавко.

– Следите ли вы за Динамо? Как вам игра родного клуба на старте сезона?

– Динамо хорошо выступает и мне очень нравится их игра. Я не видел матчей УПЛ, но смотрел квалификацию в Лигу чемпионов. Скажу честно: Динамо меня приятно впечатлило.

Я желаю им успехов и считаю, что Лига Европы для молодых игроков и всей команды - это очень классный турнир, где можно себя проявить и набраться опыта. Если Динамо будет играть так же, как и в отборе ЛЧ, то у них есть все шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

– Сейчас очень много говорят о Михавко, называют его «новым Забарным». Как думаете, он уже готов к переходу в топ-чемпионат Европы?

– Я видел Михавко, он очень хороший футболист. Мне импонирует, как он играет с мячом и ведет борьбу. Мне кажется, ему надо еще набраться опыта в Динамо и его переход в топ-чемпионаты уже не за горами. Я ему желаю всего наилучшего, – рассказал Забарный.

Ранее Илья Забарный поделился ожиданиями от сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций.