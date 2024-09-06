«Никаких отмазок!». Лидер сборной Украины поделился планами на Лигу наций

Защитник национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный поделился ожиданиями от сентябрьских матчей Лиги наций:

«Наша игра на Евро? Иногда об этом общаемся, потому что на Евро не все удалось так, как мы хотели. В плане результата наше выступление было не очень положительное, но в плане опыта, который нам нужен, и для нашей страны в эти непростые времена - это было очень важно.

Соперников по Лиге наций еще не разбирали, но игры будут тяжелые - это 100%. Будем на это настраиваться. Мы понимаем, что никаких отмазок не может быть! Будем выходить и добывать победу».

Сборная Украины в сентябре проведет 2 игры в Лиге наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).