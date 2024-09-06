Забарный высказался по поводу интереса английского топ-клуба
Защитник «Борнмута» пока ничего не знает о заинтересованности «Тоттенхэма»
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный высказался относительно интереса лондонского «Тоттенхэма»:
«Слухи всегда были, но я с агентами не общался по поводу этого и сосредоточен на игре в «Борнмуте». А дальше посмотрим, пока ничего не знаю».
В сезоне 2023/24 Илья Забарный провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.
Ранее главный тренер «Борнмута» Андони Ираола поделился ожиданиями от игры Ильи Забарного в новой кампании.
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