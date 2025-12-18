18 декабря на Стад де ла Тюльер пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Лозанна встретится с Фиорентиной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лозанна

Команда не может вернуться всерьез за борьбу за титулы, хотя в свое время неоднократно становилась даже чемпионом страны. Вот и прошлый сезон принес только итоговое пятое место в национальной Суперлиге - впрочем, даже такого результата было достаточно, чтобы снова сыграть в еврокубках. Для сравнения, сейчас уже явно откатились футболисты в нижнюю часть турнирной таблицы, когда не выигрывают даже трети матчей.

В Лиге конференций швейцарцы стартовали с 1:2 в Северной Македонии летом, но потом смогли спокойно обыграть в ответной встрече Вардар, после чего справились с Астаной и даже Бешикташем. Будто по инерции, потом и осенью прибавили в первых же турах с Брейдабликом и Хамрун Спартанс. Но потом прибавили лишь ничьи с Омонией и, в декабре, с КуПС, при поражении 0:2 на поле Леху.

Фиорентина

Клуб в последнее время финишировал на грани зоны еврокубков. Вот и в прошлом сезоне вроде бы прибавили, набрав 65 очков и даже опередив, по дополнительным показателям, Лацио, став шестыми. Но из-за победы в кубке Болоньи снова пришлось отправиться в ставшую привычной Лиге конференций. Там все достаточно неплохо: еще летом справились с Полесьем, забив дважды (хотя дома уступали украинцам 0:2), а в основном раунде победили Сигму и Рапид. Потом проиграли и Майнцу, и АЕК из Афин, но в декабре попалось киевское Динамо. Тому не помогла и отставка Шовковского - при Костюке итальянцам уступили 1:2.

Но при этом как же ужасно преображается команда на внутренней арене! Она до сих пор не взяла ни единой победы в Серии А. Более того, даже после смены Пиоли, что приходил летом, на Ваноли, лучше точно не станет: все три крайних тура были проиграны.

Статистика личных встреч

Впервые гости из Флоренции приедут к соседям.

Прогноз

Букмекерские конторы все равно больше верят в гостей. С учетом того, как они тут играли, ставим на выездную победу с форой 0 (коэффициент - 1,60).