Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
WTA
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене

Встреча 1/8 финала начнется 8 января ориентировочно в 08:00 по Киеву

Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Коллаж Sport.ua

8 января, в рамках третьего круга турнира в Брисбене, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 27) и Джессика Пегула (WTA 6).

Матч начнется в 08:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Начало года для украинки обнадеживающее, она уже выиграла два матча на солидном турнире, но в третьем круге придется сыграть против теннисистки из первой десятки. В первом раунде Ястремская не выглядела убедительно против австралийки Талии Гибсон, но победила – 7:6, 7:6. Неожиданно легко удалось обыграть сильную Лейлу Фернандес – 6:1, 6:2. Здесь частично помогла соперница, у которой не шла игра, канадка совершила семь двойных ошибок и не имела ни одного брейк-поинта.

Подобные победы прибавляют уверенности, теперь нужно показать свой лучший теннис, ведь придется сыграть против топовой соперницы. Важно, чтоб у Ястремской «полетело», а также быть морально устойчивой в сложные моменты.

Джессика Пегула

Американская теннисистка не нуждается в представлении, ведь с 2022 года она стабильно заканчивала сезон в топ-10. Несмотря на высокий уровень игры, Пегула ни разу не выигрывала турниров шлемов, на ее счету один финал. В прошлом сезоне спортсменка выиграла три турнира, на трех разных покрытиях: Остин – хард, Чарльстон – грунт, Бад Хомбург – трава.

Этот год Джессика начала с победы над «нейтралкой» Анной Калинской – 6:2, 2:6, 6:4, матч получился тяжелым, так как в третьем сете пришлось совершить камбэк с 2:4.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, да и тот матч был в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Тогда в 2022 году выиграла Ястремская – 6:3, 6:4.

Прогноз

На бумаге Пегула фаворит, хотя Ястремская за два матча явно обрела уверенность. Жду интересного и напряженного матча, где у украинки будут неплохие шансы на успех. Возможно, обе спортсменки еще не находятся в своих оптимальных кондициях. Рискну поставить здесь на победу Даяны с форой +3,5 гейма.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
08.01.2026 -
08:00
Джессика Пегула
Фора Ястремской (+3.5) 2.15 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Kuzya2020
Дай Боже Даяні  зіграти  на всі свої 100 ....!!!!!
