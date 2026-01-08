Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет
Матч против Манчестер Сити стал 650-м для игрока в Премьер-лиге. Сколько осталось до рекорда?
Английский футболист Брайтона Джеймс Милнер стал 5-м полевым футболистом в истории АПЛ, сыгравшим в турнире после 40 лет.
Произошло это в выездном матче 21 тура против Манчестер Сити (1:1).
Полевые игроки, игравшие в АПЛ после 40 лет
- Тедди Шерингем
- Гордон Страчан
- Райан Гиггз
- Кевин Филлипс
- Джеймс Милнер
Этот матч стал для Милнера 650-м в АПЛ.
Теперь до рекорда Гарета Барри (653) игроку Брайтона осталось сыграть всего 3 матча.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 653 – Гарет Барри (Англия)
- 650 – Джеймс Милнер (Англия)
- 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
Outfield players to play in the Premier League aged 40 or over:— Squawka (@Squawka) January 7, 2026
◎ Teddy Sheringham
◎ Gordon Strachan
◎ Ryan Giggs
◎ Kevin Phillips
◉ James Milner 🆕
Welcome to the club. 🤝 pic.twitter.com/X48hEBajdV
