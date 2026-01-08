Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет
Англия
08 января 2026, 00:02 |
350
0

Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет

Матч против Манчестер Сити стал 650-м для игрока в Премьер-лиге. Сколько осталось до рекорда?

08 января 2026, 00:02 |
350
0
Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Английский футболист Брайтона Джеймс Милнер стал 5-м полевым футболистом в истории АПЛ, сыгравшим в турнире после 40 лет.

Произошло это в выездном матче 21 тура против Манчестер Сити (1:1).

Полевые игроки, игравшие в АПЛ после 40 лет

  • Тедди Шерингем
  • Гордон Страчан
  • Райан Гиггз
  • Кевин Филлипс
  • Джеймс Милнер

Этот матч стал для Милнера 650-м в АПЛ.

Теперь до рекорда Гарета Барри (653) игроку Брайтона осталось сыграть всего 3 матча.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 653 – Гарет Барри (Англия)
  • 650 – Джеймс Милнер (Англия)
  • 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
По теме:
Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26
Холанд забил 150 голов за Манчестер Сити. У кого больше?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джеймс Милнер статистика Брайтон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд
Футбол | 07 января 2026, 23:06 6
ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд
ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд

Егор отличился в воротах Сандерленда

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07.01.2026, 14:46
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 07.01.2026, 06:23
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 23:59
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 2
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 23
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем