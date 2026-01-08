Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет

Английский футболист Брайтона Джеймс Милнер стал 5-м полевым футболистом в истории АПЛ, сыгравшим в турнире после 40 лет.

Произошло это в выездном матче 21 тура против Манчестер Сити (1:1).

Полевые игроки, игравшие в АПЛ после 40 лет

Тедди Шерингем

Гордон Страчан

Райан Гиггз

Кевин Филлипс

Джеймс Милнер

Этот матч стал для Милнера 650-м в АПЛ.

Теперь до рекорда Гарета Барри (653) игроку Брайтона осталось сыграть всего 3 матча.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

653 – Гарет Барри (Англия)

650 – Джеймс Милнер (Англия)

632 – Райан Гиггз (Уэльс)

611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)

572 – Дэвид Джеймс (Англия)