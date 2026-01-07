Все дальше от чемпионства. Ман Сити третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ

В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брайтоном».

Игра прошла на стадионе «Этихад» и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Эрлинга Холанда с пенальти красивым забитым мячом из-за пределов штрафной площадки ответил Каору Митома.

Эта ничья стала для «горожан» третьей подряд в АПЛ, что может позволить «Арсеналу» увеличить отрыв в чемпионской гонке до 8 очков в случае победы над «Ливерпулем».

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января

Манчестер Сити – Брайтон – 1:1

Гол: Холанд, 41 (пен.) – Митома, 60

Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Натан Эйк (Нико О’Райли, 73), Абдукодир Хусанов, Max Alleyne, Тиджани Рейндерс, Нико Гонсалес (Родриго Эрнандес, 64), Матеус Нунес (Рико Льюис, 73), Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Фил Фоден (Райан Шерки, 73), Жереми Доку

Брайтон: Барт Вербрюгген, Ферди Кадиоглу, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Паскаль Гросс, Максим Де Кёйпер, Каору Митома (Том Уотсон, 83), Джек Хиншелвуд, Диего Гомес (Браян Груда, 77), Ясин Аяри (Джеймс Милнер, 83), Жоржиньо Рюттер (Дэниэл Уэлбек, 77)

Предупреждения: Пеп Гвардиола (41), Джанлуиджи Доннарумма (60) – Льюис Данк (29), Паскаль Гросс (41), Ян Паул ван Хекке (53), Максим Де Кёйпер (60), Каору Митома (69), Том Уотсон (89)