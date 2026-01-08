Манчестер Сити – Брайтон – 1:1. Пенальти Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
В среду, 7 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити» – «Брайтон».
Футбольное противостояние прошло на арене «Этихад» в Манчестере.
Хозяева вышли вперед в первом тайме – гол с пенальти забил Эрлинг Холанд.
Однако «чайки» создали конкуренцию звёздной команде во второй половине игры и сумели отобрать очки.
Каору Митома сравнял счет на 60-й минуте, что привело к ничьей – 1:1.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает вторую позицию (43 пункта), «Брайтон» пока 11-й (29 очков).
Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 1:1
Голы: Холанд, 41 (пен) – Митома, 60
Видео голов и обзор матча:
События матча
