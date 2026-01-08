В среду, 7 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити» – «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футбольное противостояние прошло на арене «Этихад» в Манчестере.

Хозяева вышли вперед в первом тайме – гол с пенальти забил Эрлинг Холанд.

Однако «чайки» создали конкуренцию звёздной команде во второй половине игры и сумели отобрать очки.

Каору Митома сравнял счет на 60-й минуте, что привело к ничьей – 1:1.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает вторую позицию (43 пункта), «Брайтон» пока 11-й (29 очков).

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 1:1

Голы: Холанд, 41 (пен) – Митома, 60

Видео голов и обзор матча: