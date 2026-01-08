Пеп ГВАРДИОЛА: «Игроки делали это идеально. Мне нравится, как мы играем»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями после ничьей своей команды против Брайтона (1:1) в 20-м туре Английской Премьер-лиги.

«Я очень и очень доволен тем, как мы играли. Мы упустили много моментов. Нужно забивать голы, но мы этого не сделали.

Мы не убили. Это все. Иногда мы забиваем, иногда нет. Нам нужно продолжать стараться. Проблема не в обороне. В защите у нас больше отсутствующих игроков, но проблема не в обороне.

Нужно сохранять спокойствие? Игроки делали это идеально. Мне нравится, как мы играем. Мы играем на топ-уровне, но не забиваем», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 43 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.