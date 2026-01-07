07.01.2026 21:30 - : -
Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 января в 21:30 матч чемпионата Англии
В среду, 7 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – БрайтонСмотреть трансляцию
|
