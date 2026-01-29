Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:26 | Обновлено 29 января 2026, 00:28
Мбаппе забил уже 13 голов в сезоне ЛЧ. Сколько до рекорда Роналду?

Французский нападающий Реала стремительно приближается к лучшему результату в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе завершил этап лиги ЛЧ с лучшим бомбардирским результатом.

В активе форварда «сливочных» уже 13 голов в текущем сезоне турнира.

Свои очередные голы (дубль) француз забил в выездном матче 8-го тура против Бенфики, в котором мадридцы уступили со счетом 2:4.

Теперь до повторения рекорда Лиги чемпионов по количеству забитых мячей в одном сезоне, принадлежащем Криштиану Роналду (17 голов в сезоне 2013/14, также в составе Реала), Мбаппе осталось забить 4 гола.

Игроки с самым большим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 17 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
  • 16 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
  • 15 – Криштиану Роналду (Реал), 2017/18
  • 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
  • 15 – Карим Бензема (Реал), 2021/22
  • 14 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
  • 13 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021/22
  • 13 – Рафинья (Барселона), 2024/25
  • 13 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд), 2024/25
  • 13 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025/26
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Бенфика Бенфика - Реал Криштиану Роналду статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
