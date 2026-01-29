Мбаппе забил уже 13 голов в сезоне ЛЧ. Сколько до рекорда Роналду?

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе завершил этап лиги ЛЧ с лучшим бомбардирским результатом.

В активе форварда «сливочных» уже 13 голов в текущем сезоне турнира.

Свои очередные голы (дубль) француз забил в выездном матче 8-го тура против Бенфики, в котором мадридцы уступили со счетом 2:4.

Теперь до повторения рекорда Лиги чемпионов по количеству забитых мячей в одном сезоне, принадлежащем Криштиану Роналду (17 голов в сезоне 2013/14, также в составе Реала), Мбаппе осталось забить 4 гола.

Игроки с самым большим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов