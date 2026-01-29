Мбаппе забил уже 13 голов в сезоне ЛЧ. Сколько до рекорда Роналду?
Французский нападающий Реала стремительно приближается к лучшему результату в истории турнира
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе завершил этап лиги ЛЧ с лучшим бомбардирским результатом.
В активе форварда «сливочных» уже 13 голов в текущем сезоне турнира.
Свои очередные голы (дубль) француз забил в выездном матче 8-го тура против Бенфики, в котором мадридцы уступили со счетом 2:4.
Теперь до повторения рекорда Лиги чемпионов по количеству забитых мячей в одном сезоне, принадлежащем Криштиану Роналду (17 голов в сезоне 2013/14, также в составе Реала), Мбаппе осталось забить 4 гола.
Игроки с самым большим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов
- 17 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
- 16 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
- 15 – Криштиану Роналду (Реал), 2017/18
- 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
- 15 – Карим Бензема (Реал), 2021/22
- 14 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
- 13 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021/22
- 13 – Рафинья (Барселона), 2024/25
- 13 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд), 2024/25
- 13 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025/26
