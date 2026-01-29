Стала известна оценка Трубина за гол в ворота Реала

В среду, 28 января 2026 года, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» и завершилась со счетом 4:2 в пользу домашней команды.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Анатолий отыграл поединок полностью и на 90+8-й минуте забил гол, который вывел «орлов» в плэй-офф Лиги чемпионов. С 4 сейвов он получил оценку 7.8.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте. Его перфоманс оценили в 7.2 балла.

Оценки за матч Бенфика – Реал: