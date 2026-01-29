Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Трубина за гол в ворота Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:30 |
2638
0

Стала известна оценка Трубина за гол в ворота Реала

В игре также принял участие Георгий Судаков

29 января 2026, 00:30 |
2638
0
Стала известна оценка Трубина за гол в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января 2026 года, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» и завершилась со счетом 4:2 в пользу домашней команды.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Анатолий отыграл поединок полностью и на 90+8-й минуте забил гол, который вывел «орлов» в плэй-офф Лиги чемпионов. С 4 сейвов он получил оценку 7.8.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте. Его перфоманс оценили в 7.2 балла.

Оценки за матч Бенфика – Реал:

По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал оценки WhoScored Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(87)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 23
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 47
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина.
Футбол | 29.01.2026, 00:55
ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина.
ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина.
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 28.01.2026, 09:54
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем