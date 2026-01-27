Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

По информации The Athletic, Реал и форвард Винисиус Жуниор хотят продлить контракт, который истекает летом 2027 года, но договориться не могут.

Бразильский игрок хочет получать 30 миллионов евро за сезон, включая бонусы, что является беспрецедентным случаем для мадридского клуба. В истории Реала таких показателей еще не было.

Клуб предложил Винисиусу 20 миллионов в год, что не устраивает вингера.

При этом сообщается, что между сторонами нормальные отношения, конфликтной ситуации нет. После ухода тренера Хаби Алонсо Винисиус доволен ситуацией и продолжает спокойно работать.