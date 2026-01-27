Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 января 2026, 19:15 | Обновлено 27 января 2026, 19:41
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

Клуб пока сомневается

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

По информации The Athletic, Реал и форвард Винисиус Жуниор хотят продлить контракт, который истекает летом 2027 года, но договориться не могут.

Бразильский игрок хочет получать 30 миллионов евро за сезон, включая бонусы, что является беспрецедентным случаем для мадридского клуба. В истории Реала таких показателей еще не было.

Клуб предложил Винисиусу 20 миллионов в год, что не устраивает вингера.

При этом сообщается, что между сторонами нормальные отношения, конфликтной ситуации нет. После ухода тренера Хаби Алонсо Винисиус доволен ситуацией и продолжает спокойно работать.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Boodya
Для чого він Реалу?😂
Носяться з ним, як з писаною торбою
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Денис Брегін
ахуєвша мавпа
Ответить
+1
анатолій чорнобук
Інфляція
Ответить
0
easterly
Браузільська казліна
Ответить
-1
Forvard001
Схожа ситуація Гуцуляк-Полісся 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
