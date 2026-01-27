Динамо сообщило о сопернике в спарринге 5 февраля. Это команда УПЛ

В графике контрольных матчей киевского Динамо на зимнем сборе в Турции произошли изменения.

В расписание добавился еще один спарринг. Соперником киевлян станет представитель Украинской Премьер-лиги ровенский Верес.

Поединок состоится в четверг, 5 февраля. Время проведения игры уточняется.

Ранее Динамо сыграло спарринги против польского клуба Корона Кельце (0:0) и косовской команды Малишево (8:1).

Также у столичной команды запланированы товарищеские матчи против команд: Кауно Жальгирис (30 января), Иберия 1999 (9 февраля), РФШ Рига (14 февраля), Зимбру Кишинев (14 февраля).