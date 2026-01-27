Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо сообщило о сопернике в спарринге 5 февраля. Это команда УПЛ
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 19:14 | Обновлено 27 января 2026, 19:20
Динамо сообщило о сопернике в спарринге 5 февраля. Это команда УПЛ

Столичная команда на сборах в Турции сыграет против Вереса из Ровно

Динамо сообщило о сопернике в спарринге 5 февраля. Это команда УПЛ
ФК Динамо Киев

В графике контрольных матчей киевского Динамо на зимнем сборе в Турции произошли изменения.

В расписание добавился еще один спарринг. Соперником киевлян станет представитель Украинской Премьер-лиги ровенский Верес.

Поединок состоится в четверг, 5 февраля. Время проведения игры уточняется.

Ранее Динамо сыграло спарринги против польского клуба Корона Кельце (0:0) и косовской команды Малишево (8:1).

Также у столичной команды запланированы товарищеские матчи против команд: Кауно Жальгирис (30 января), Иберия 1999 (9 февраля), РФШ Рига (14 февраля), Зимбру Кишинев (14 февраля).

Динамо - Верес Динамо Киев Верес Ровно товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
