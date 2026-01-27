Жозе МОУРИНЬО: «Он – один из моих любимых игроков»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высказался об испанском наставнике мадридского «Реала» Альваро Арбелоа:

«Арбелоа – не просто бывший игрок моей команды. Он один из моих любимых игроков на личном уровне. Он не был лучшим игроком, который у меня был в Мадриде, но он был одним из лучших людей», – сказал именитый специалист.

Альваро Арбелоа, еще будучи игроком, играл под управлением Жозе Моуриньо в составе мадридского «Реала». В январе 2026 года он возглавил испанский гранд.

