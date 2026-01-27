Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Он – один из моих любимых игроков»
Испания
27 января 2026, 19:34 | Обновлено 27 января 2026, 21:01
1385
0

Жозе МОУРИНЬО: «Он – один из моих любимых игроков»

Португальский специалист высказался о Альваро Арбелоа

27 января 2026, 19:34 | Обновлено 27 января 2026, 21:01
1385
0
Жозе МОУРИНЬО: «Он – один из моих любимых игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Альваро Арбелоа

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высказался об испанском наставнике мадридского «Реала» Альваро Арбелоа:

«Арбелоа – не просто бывший игрок моей команды. Он один из моих любимых игроков на личном уровне. Он не был лучшим игроком, который у меня был в Мадриде, но он был одним из лучших людей», – сказал именитый специалист.

Альваро Арбелоа, еще будучи игроком, играл под управлением Жозе Моуриньо в составе мадридского «Реала». В январе 2026 года он возглавил испанский гранд.

Ранее сообщалось о том, что стали известны требования Винисиуса по зарплате.

По теме:
Шахтер нацелился на вингера. Есть конкуренты
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Бенфика отметилась трогательным поступком в отношении украинцев
Жозе Моуриньо Альваро Арбелоа Реал Мадрид Бенфика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 05:55 0
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open

Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко

Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Футбол | 27 января 2026, 18:22 14
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»

Вацко неприятно удивлен реакцией фанов

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27.01.2026, 10:53
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Футбол | 27.01.2026, 20:21
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 115
Теннис
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 14
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем