Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании
Вечером 26 января состоялся заключительный матч 21-го тура чемпионата Испании
Жирона спасла домашнюю игру против Хетафе в компенсированное время 1:1.
Гости вышли вперед усилиями Луиса Васкеса на 59-й минуте. Жирона спасла ситуацию благодаря голу Витора Рейса на 90+4 минуте.
Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат сыграли весь матч за Жирону. Ванат получил желтую карточку на 90+6 минуте за подножку.
У хозяев поля дебютировал немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, украинский вратарь Владислав Крапивцов остался в резерве.
Ла Лига. 21-й тур, 26 января 2026
Жирона – Хетафе – 1:1
Голы: Витор Рейс, 90+4 – Луис Васкес, 59
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Луис Васкес, 59 мин
ГОЛ! 1:1. Витор Рейс, 90+4 мин
События матча
