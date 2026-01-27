Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор

Вечером 26 января состоялся заключительный матч 21-го тура чемпионата Испании

Жирона спасла домашнюю игру против Хетафе в компенсированное время 1:1.

Гости вышли вперед усилиями Луиса Васкеса на 59-й минуте. Жирона спасла ситуацию благодаря голу Витора Рейса на 90+4 минуте.

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат сыграли весь матч за Жирону. Ванат получил желтую карточку на 90+6 минуте за подножку.

У хозяев поля дебютировал немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, украинский вратарь Владислав Крапивцов остался в резерве.

Ла Лига. 21-й тур, 26 января 2026

Жирона – Хетафе – 1:1

Голы: Витор Рейс, 90+4 – Луис Васкес, 59

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Луис Васкес, 59 мин

ГОЛ! 1:1. Витор Рейс, 90+4 мин