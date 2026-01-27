Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Жирона
26.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Хетафе
Испания
27 января 2026, 06:49 | Обновлено 27 января 2026, 07:00
Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании

Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Вечером 26 января состоялся заключительный матч 21-го тура чемпионата Испании

Жирона спасла домашнюю игру против Хетафе в компенсированное время 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости вышли вперед усилиями Луиса Васкеса на 59-й минуте. Жирона спасла ситуацию благодаря голу Витора Рейса на 90+4 минуте.

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат сыграли весь матч за Жирону. Ванат получил желтую карточку на 90+6 минуте за подножку.

У хозяев поля дебютировал немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, украинский вратарь Владислав Крапивцов остался в резерве.

Ла Лига. 21-й тур, 26 января 2026

Жирона – Хетафе – 1:1

Голы: Витор Рейс, 90+4 – Луис Васкес, 59

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Луис Васкес, 59 мин

ГОЛ! 1:1. Витор Рейс, 90+4 мин

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Витор Рейс (Жирона), асcист Алекс Морено.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Васкес (Хетафе), асcист Хуан Иглесиас.
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Марк-Андре тер Штеген Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Владислав Крапивцов Витор Рейс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
