Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»
Центрбек прокомментировал последний матч с «Осером»
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный прокомментировал победу своей команды над «Осером» (1:0) в 19-м туре чемпионата Франции, отыграв матч полностью.
«Вы знаете, на чем построена наша игра. Мы никогда не перестаем выполнять свою работу, не отходим от принципов построения игры и ментальности.
Независимо от текущего счета на табло, мы просто продолжаем двигаться вперед, продолжаем создавать моменты, и в конце концов это только вопрос времени, когда мы забьем гол», – сказал Забарный после матча с «Осером».
