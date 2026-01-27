Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»
Франция
27 января 2026, 07:23 |
803
2

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»

Центрбек прокомментировал последний матч с «Осером»

27 января 2026, 07:23 |
803
2 Comments
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный прокомментировал победу своей команды над «Осером» (1:0) в 19-м туре чемпионата Франции, отыграв матч полностью.

«Вы знаете, на чем построена наша игра. Мы никогда не перестаем выполнять свою работу, не отходим от принципов построения игры и ментальности.

Независимо от текущего счета на табло, мы просто продолжаем двигаться вперед, продолжаем создавать моменты, и в конце концов это только вопрос времени, когда мы забьем гол», – сказал Забарный после матча с «Осером».

По теме:
Экс-игрок сборной Франции: «Луис Энрике разочарован игрой Забарного»
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик
Жан БЕЛЕНЮК: «Нужно сразу решать. У меня претензий к Забарному нет»
Осер чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 26 января 2026, 18:59 1
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо

Про место в таблице информации нет

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 08:12 1
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open

Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena

Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Футбол | 27.01.2026, 02:41
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
На жену легенды Динамо подняли руку
Футбол | 27.01.2026, 08:15
На жену легенды Динамо подняли руку
На жену легенды Динамо подняли руку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mamay
За кацапа вже не згадує вляглося😡😡😡
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 10
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 53
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем