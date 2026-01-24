Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный узнал свою оценку после победы ПСЖ в матче чемпионата Франции
Франция
24 января 2026, 10:44 |
Подопечные Луиса Энрике одолели «Осер» с минимальным счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 23 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Осер» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 1:0.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле всю игру. На счету футболиста 101 касание мяча, 90% точных передач (81/90), 4 выноса, 1 заблокированный удар, 1 перехват, 1 отбор, 5 выигранных единоборств из 6, 9 потерь мяча.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Забарного в 7,3 балла – это четвертый показатель среди всех футболистов ПСЖ, который вышли в старте или со скамейки запасных.

Лучшим игроком этого противостояния стал вратарь «Осера» Донован Леон, в активе которого семь сейвов. По воротам хозяев подопечные Энрике нанесли 16 ударов, восемь которых пришлись в створ.

ПСЖ набрал 45 баллов и поднялся на первую позицию, однако главный конкурент – «Ланс» – имеет матч в запасе и два очка отставания. В следующем матче парижская команда сыграет против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

Оценки игроков в матче Осер ПСЖ по версии Sofascore:

По теме:
Герой матча – украинец. Названы оценки Зубкова и Батагова за победную игру
Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
чемпионат Франции по футболу Осер ПСЖ Илья Забарный SofaScore оценки
Николай Тытюк Источник: SofaScore
