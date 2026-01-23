Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Чемпионат Франции
Осер
23.01.2026 21:00 – FT 0 : 1
ПСЖ
Франция
23 января 2026, 22:49 | Обновлено 23 января 2026, 23:52
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер

Единственный гол в матче забил Баркола

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

«ПСЖ» обыграл «Осер» в матче французской Лиги 1.

Поединок 19-го тура чемпионата Франции стартовал в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команда Луиса Энрике добыла непростую победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Баркола. Полный матч в составе гостей провел украинский защитник Илья Забарный, без результативных действий.

С 45 баллами «ПСЖ» стал первым в таблице, сметив с вершины «Ланс», у которого есть игра в запасе. «Осер» с 12 пунктами остался 17-м.

Чемпионат Франции. 19-й тур

Осер – ПСЖ – 0:1

Гол: Баркола, 79

По теме:
Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Выйдет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч Осер – ПСЖ
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Брэдли Баркола
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
samird
Зразково-показовий матч від Забарного, який був одним з найращих полі. В захисті так точно. А ось група атаки знову буксувала. Хоч моменти і створювались, але з реалізацією точно треба щось робити.
Ответить
+16
sahka1981
Невиразний матч для ПСЖ, що очікувано було після ЛЧ, а ось для Забарного цей матч однозначно в плюс, пристойно зіграв, як правильно відмітив коментатор, був справжнім лідером захисту.
Ответить
+12
Показать Скрыть 3 ответа
saltim
Наконец то хороший матч от Ильи. Начал действовать посмелее. Несколько топовых приемов мяча и жёстких единоборств. Не терял позицию. Страховал других. Конечно его позиция в центре а не на краю.Надеюсь эта игра придаст ему уверенности 
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Montreal Fan
Сухий матч це добре для захисту.
І в Заби достатньо хороша оцінка.
Ответить
+8
Andromed
Хороший матч у виконанні Забарного, так тримати
Ответить
+5
Alfred
Завтра Олійник буде лайно шукати по фейсбука твітера та телеграмам на Збарного. Як це так. В нього від цієї новини волосся на дупі виросте.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
antt
не густо у псж із несильним суперником
Ответить
0
_ Moore
Скільки їм можна мазати повз рамку?
Ответить
0
