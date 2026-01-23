90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер

«ПСЖ» обыграл «Осер» в матче французской Лиги 1.

Поединок 19-го тура чемпионата Франции стартовал в 21:00 по киевскому времени.

Команда Луиса Энрике добыла непростую победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Баркола. Полный матч в составе гостей провел украинский защитник Илья Забарный, без результативных действий.

С 45 баллами «ПСЖ» стал первым в таблице, сметив с вершины «Ланс», у которого есть игра в запасе. «Осер» с 12 пунктами остался 17-м.

Чемпионат Франции. 19-й тур

Осер – ПСЖ – 0:1

Гол: Баркола, 79

Getty Images/Global Images Ukraine.

