90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Единственный гол в матче забил Баркола
«ПСЖ» обыграл «Осер» в матче французской Лиги 1.
Поединок 19-го тура чемпионата Франции стартовал в 21:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Команда Луиса Энрике добыла непростую победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Баркола. Полный матч в составе гостей провел украинский защитник Илья Забарный, без результативных действий.
С 45 баллами «ПСЖ» стал первым в таблице, сметив с вершины «Ланс», у которого есть игра в запасе. «Осер» с 12 пунктами остался 17-м.
Чемпионат Франции. 19-й тур
Осер – ПСЖ – 0:1
Гол: Баркола, 79
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федерация футбола Англии начала рассматривать дело украинского футболиста
Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма
І в Заби достатньо хороша оцінка.