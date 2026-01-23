Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Осер
23.01.2026 21:00 – FT 0 : 1
ПСЖ
Франция
23 января 2026, 23:16 | Обновлено 23 января 2026, 23:52
Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Лиги 1

Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

23 января в рамках 19-го тура лиги 1 встретились «Осер» и «ПСЖ».

Матч чемпионата Франции принимает «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Баркола.

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Илья Забарный, он провел на поле весь матч.

С 45 баллами «ПСЖ» обошел в таблице «Ланс» и стал первым, но у вторых есть матч в запасе. «Осер» же остался 17-м, имея 12 баллов.

Чемпионат Франции. 19-й тур

Осер – ПСЖ – 0:1

Гол: Баркола, 79

Видео голов и обзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
