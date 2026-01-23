Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Лиги 1
23 января в рамках 19-го тура лиги 1 встретились «Осер» и «ПСЖ».
Матч чемпионата Франции принимает «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Баркола.
В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Илья Забарный, он провел на поле весь матч.
С 45 баллами «ПСЖ» обошел в таблице «Ланс» и стал первым, но у вторых есть матч в запасе. «Осер» же остался 17-м, имея 12 баллов.
Чемпионат Франции. 19-й тур
Осер – ПСЖ – 0:1
Гол: Баркола, 79
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место
Михайличенко вляпался в скандал