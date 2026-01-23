23 января в рамках 19-го тура лиги 1 встретились «Осер» и «ПСЖ».

Матч чемпионата Франции принимает «Аббе-Дешам» в Осере. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Баркола.

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Илья Забарный, он провел на поле весь матч.

С 45 баллами «ПСЖ» обошел в таблице «Ланс» и стал первым, но у вторых есть матч в запасе. «Осер» же остался 17-м, имея 12 баллов.

Чемпионат Франции. 19-й тур

Осер – ПСЖ – 0:1

Гол: Баркола, 79

Видео голов и обзор матча: