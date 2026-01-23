Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Осер
23.01.2026 21:00 - : -
ПСЖ
Франция
23 января 2026, 04:39 | Обновлено 23 января 2026, 04:40
Осер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 23 января в 21:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 января на Стад де Аббе-Дешам пройдет матч 19-го тура Лиги 1 Франции, в котором Осер встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Осер

Команда в свое время котировалась не ниже своего столичного соперника. Но ее успешный отрезок был коротким - сейчас бургундцы просто пытаются избежать которого уже по счету вылета в Лигу 2. И с точки зрения из скромных целей прошлый сезон точно можно записывать себе в актив. Набрав 42 очка, тогда разместились на одиннадцатом месте в итоговой таблице.

Сейчас картина принципиально иная - клуб откровенно стоит на вылет. Позади восемнадцать матчей, и две трети закончились поражениями, а победить вышло только в трех. Только Мец (обыгранный, к слову, в декабре) выглядит так же слабо, и то не в последних матчах. В них были сплошные поражения: еще до зимних каникул проиграли Лиллю и вылетели в кубке после 1:2 с Монако, а уже в 2026-м - остались без очков и забитых голов как с Брестом (0:2), так и с Лансом (0:1).

ПСЖ

Клуб представляет из себя полную противоположность своему скромному сопернику. И так безусловный флагман французского футбола, он в 2025-м году прибавил ко всем возможным национальным трофеям и ряд международных. Прежде всего, Луис Энрике реализовал давнюю цель проекта, победив в Лиге Чемпионов (еще и с 5:0 против Интера в финале), а потом прибавил Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Оба, правда, были выиграны только в серии пенальти, а на клубном чемпионате мира решающий поединок с треском уступили Челси.

Сейчас проблем явно больше. Да, очевидно, что не будет проблем с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, а в январе добавили и Суперкубок Франции (и снова дошло до пенальти). Но при этом в Лиге 1 все еще впереди Ланс, пусть и минимально, в одно очко. А в кубке ухитрились проиграть Парижу, причем единственный гол забили из-под Забарного!

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках парижане не выиграли только однажды, когда их соперник удержал нулевую ничью.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9.75 для Осера и 1.35 для ПСЖ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не видят каких-то проблем для гостей. Ставим на их победу над удобным скромным соперником с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,90).

Прогноз Sport.ua
Осер
23 января 2026 -
21:00
ПСЖ
Осер ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
