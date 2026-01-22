Франция22 января 2026, 18:07 | Обновлено 22 января 2026, 18:12
Осер – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 января в 21:00 матч Лиги 1
В пятницу, 23 января, состоится матч 19-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Осер» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Озере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
