В пятницу, 23 января, состоится матч 19-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Осер» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Озере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осер – ПСЖ. Дивитися онлайн. LIVE трансляція