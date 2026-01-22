Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осер – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Осер
23.01.2026 21:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 января 2026, 18:07 | Обновлено 22 января 2026, 18:12
23
0

Смотрите 23 января в 21:00 матч Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В пятницу, 23 января, состоится матч 19-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Осер» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Озере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осер – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Осер ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
