Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Борис БЕККЕР: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины»
Australian Open
27 января 2026, 08:29 |
910
1

Борис БЕККЕР: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины»

Шестикратный чемпион мейджоров отреагировал на победу Свитолиной над Андреевой

27 января 2026, 08:29 |
910
1 Comments
Борис БЕККЕР: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

58-летний шестикратный чемпион турниров Grand Slam и бывший лидер мирового рейтинга АТР Борис Беккер из Германии восхитился победой украинки Элины Свитолиной над Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open 2026.

После завершения поединка Беккер в своем X(Twitter)-аккаунте написал: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины».

Свитолина в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии 2026 переиграла Андрееву со счетом 6:2, 6:4.

27 января в четвертьфинале Элина встретится с третьей ракеткой мира из США Коко Гауфф.

По теме:
Стал известен первый полуфиналист Australian Open 2026 у мужчин
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Накануне четвертьфинала Aus Open 2026: как Свитолина играла с Гауфф?
Борис Беккер Элина Свитолина Мирра Андреева Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:55 2
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины

Ванат продолжает забивать за «Жирону»

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 05:01 0
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open

Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena

МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26.01.2026, 07:44
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге
Футбол | 26.01.2026, 23:55
Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге
Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
А я пам'ятаю як Борис вболівав за Еліну на тому чвертьфіналі з Халеп на РГ-2017 ...
Ответить
0
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 53
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем