Борис БЕККЕР: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины»

58-летний шестикратный чемпион турниров Grand Slam и бывший лидер мирового рейтинга АТР Борис Беккер из Германии восхитился победой украинки Элины Свитолиной над Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open 2026.

После завершения поединка Беккер в своем X(Twitter)-аккаунте написал: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины».

Свитолина в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии 2026 переиграла Андрееву со счетом 6:2, 6:4.

27 января в четвертьфинале Элина встретится с третьей ракеткой мира из США Коко Гауфф.