Борис БЕККЕР: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины»
Шестикратный чемпион мейджоров отреагировал на победу Свитолиной над Андреевой
58-летний шестикратный чемпион турниров Grand Slam и бывший лидер мирового рейтинга АТР Борис Беккер из Германии восхитился победой украинки Элины Свитолиной над Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open 2026.
После завершения поединка Беккер в своем X(Twitter)-аккаунте написал: «Я всегда восхищался этой женщиной из Украины».
Свитолина в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии 2026 переиграла Андрееву со счетом 6:2, 6:4.
27 января в четвертьфинале Элина встретится с третьей ракеткой мира из США Коко Гауфф.
Always been a big fan of the woman from the Ukraine 🇺🇦! https://t.co/xV6p10hhhN— Boris Becker (@TheBorisBecker) January 25, 2026
Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena