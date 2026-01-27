В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке

Генеральный директор львовских Карпат Андрей Русол пролил свет на будущее бразильского легионера «львов» Бруниньо. Функционер заявил, что клуб не намерен держать футболиста силой.

– Правда ли то, что Бруниньо покидает «Карпаты»? Но как будет выглядеть трансферная политика зимой?

– Позиция нашего клуба – не пытаться создать «золотую клетку» Нам очень важно, чтобы игрок, который находится в клубе, имел стопроцентную, а может, и большую мотивацию играть за «Карпаты». Если в определенный момент в силу разных обстоятельств он теряет ее, то мы открыты для того, чтобы поговорить с ним. Вступить в какие-то переговоры, если есть предложение, удовлетворяющее клуб, то отпустить этого игрока. Также хочу сказать о том, что средства, поступающие нам от продажи футболистов, сразу реинвестируются в клуб. Они не остаются на счетах, владелец не отнимает их для своих нужд.

У нас сейчас три основных канала инвестиций: детско-юношеская система, усиление состава, ищем замену тем игрокам, которые уходят от нас и также это законное право играть в зелено-белой футболке Карпат». Имею в виду иски от кредиторов предыдущих "Карпат". Эти деньги идут на погашение долгов. На этом этапе не считаем нужным соревноваться с другими клубами в трансферных расходах или увеличении заработной платы. Если есть интересное предложение относительно нашего игрока и мы видим, что он теряет мотивацию и не хочет оставаться с нами, то мы готовы отпускать, но на приемлемых для нас условиях.

– Будут ли еще трансферы зимой?

– Да, мы ищем усиление постоянно. Это перманентный процесс, он никогда не останавливается. Что касается трансферного окна, то работа ведется на усиление состава. Надеюсь, что к началу чемпионата мы получим новых игроков и усилим нашу команду, – сказал Русол.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.