Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 07:59 |
В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке

Андрей Русол рассказал о возможном уходе Бруниньо из Карпат

ФК Карпаты. Бруниньо

Генеральный директор львовских Карпат Андрей Русол пролил свет на будущее бразильского легионера «львов» Бруниньо. Функционер заявил, что клуб не намерен держать футболиста силой.

– Правда ли то, что Бруниньо покидает «Карпаты»? Но как будет выглядеть трансферная политика зимой?

– Позиция нашего клуба – не пытаться создать «золотую клетку» Нам очень важно, чтобы игрок, который находится в клубе, имел стопроцентную, а может, и большую мотивацию играть за «Карпаты». Если в определенный момент в силу разных обстоятельств он теряет ее, то мы открыты для того, чтобы поговорить с ним. Вступить в какие-то переговоры, если есть предложение, удовлетворяющее клуб, то отпустить этого игрока. Также хочу сказать о том, что средства, поступающие нам от продажи футболистов, сразу реинвестируются в клуб. Они не остаются на счетах, владелец не отнимает их для своих нужд.

У нас сейчас три основных канала инвестиций: детско-юношеская система, усиление состава, ищем замену тем игрокам, которые уходят от нас и также это законное право играть в зелено-белой футболке Карпат». Имею в виду иски от кредиторов предыдущих "Карпат". Эти деньги идут на погашение долгов. На этом этапе не считаем нужным соревноваться с другими клубами в трансферных расходах или увеличении заработной платы. Если есть интересное предложение относительно нашего игрока и мы видим, что он теряет мотивацию и не хочет оставаться с нами, то мы готовы отпускать, но на приемлемых для нас условиях.

– Будут ли еще трансферы зимой?

– Да, мы ищем усиление постоянно. Это перманентный процесс, он никогда не останавливается. Что касается трансферного окна, то работа ведется на усиление состава. Надеюсь, что к началу чемпионата мы получим новых игроков и усилим нашу команду, – сказал Русол.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Андрей Русол Бруниньо трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
