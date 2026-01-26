УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины

Киевское «Динамо» получило ответ на запрос из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переходе форварда Владислава Бленуце в чемпионат Румынии.

В услугах 24-летнего футболиста было заинтересовано бухарестское «Динамо», которое планировало арендовать игрока с опцией возможного выкупа.

«Динамо получило ответ на свой запрос из УЕФА по Бленуце. Он не сможет в этом сезоне играть за любую команду, кроме «Динамо», потому что был в заявке футбольного клуба «Университатя Крайова 1948» в официальной игре и УЕФА это трактовал именно так», – сообщил источник.

По правилам УЕФА игрок не имеет права играть за три разных команды в течении одно сезона. Представители бухарестского клуба считали, что УЕФА не должен принимать во внимание игры Бленуце в Румынии в сезоне 2025/26, так как «Крайова» прекратила свое существование.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей в составе киевской команды и забил один гол. Контракт румынского форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

15 января Владислав присоединился к «Динамо» и отправился с «бело-синими» на тренировочные сборы, которые проходят в Турции под руководством главного тренера Игоря Костюка.