Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный клуб сделал официальное предложение Динамо о переходе Бленуце
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 10:33 |
1463
0

Иностранный клуб сделал официальное предложение Динамо о переходе Бленуце

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску намерен провести переговоры с «бело-синими»

10 января 2026, 10:33 |
1463
0
Иностранный клуб сделал официальное предложение Динамо о переходе Бленуце
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску сообщил, что румынский клуб направил официальное предложение киевскому «Динамо» об аренде форварда Владислава Бленуце.

«Мы сделали письменное предложение киевскому «Динамо». Насколько я понимаю, в украинском клубе есть сомнения в том, сможет ли он играть за какую-либо команду в этом году. В этом направлении предпринимаются шаги. Ответа от них (клуба УПЛ – прим) я пока не получил.

Это аренда с правом выкупа. Бленуце – один из вариантов. Я не знаю, насколько это осуществимо. Есть еще два варианта, но мы начнем переговоры с «Динамо», – сказал Николеску.

Согласно правилам ФИФА, игрок может быть зарегистрирован в трех клубах в течение сезона, но играть только за два из них. Учитывая, что Бленуце играл за «Крайову» и «Динамо», ему необходимо получить разрешение на переход в чемпионат Румынии.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Красников рассказал о кадровых изменениях и трансферном бане Металлиста
Николай МОРОЗЮК: «Команда-разочарование? Однозначно – Динамо»
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб
Динамо Киев Владислав Бленуце чемпионат Румынии по футболу Динамо Бухарест трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Футбол | 09 января 2026, 12:21 1
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне

Фабрицио Романо развеял все слухи о возможном уходе главного тренера французского ПСЖ

Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09 января 2026, 13:29 1
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Марта после победы над Амандой Анисимовой выбила еще и Мирру Андрееву

Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
Футбол | 10.01.2026, 11:03
Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 12
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем