Иностранный клуб сделал официальное предложение Динамо о переходе Бленуце
Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску намерен провести переговоры с «бело-синими»
Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску сообщил, что румынский клуб направил официальное предложение киевскому «Динамо» об аренде форварда Владислава Бленуце.
«Мы сделали письменное предложение киевскому «Динамо». Насколько я понимаю, в украинском клубе есть сомнения в том, сможет ли он играть за какую-либо команду в этом году. В этом направлении предпринимаются шаги. Ответа от них (клуба УПЛ – прим) я пока не получил.
Это аренда с правом выкупа. Бленуце – один из вариантов. Я не знаю, насколько это осуществимо. Есть еще два варианта, но мы начнем переговоры с «Динамо», – сказал Николеску.
Согласно правилам ФИФА, игрок может быть зарегистрирован в трех клубах в течение сезона, но играть только за два из них. Учитывая, что Бленуце играл за «Крайову» и «Динамо», ему необходимо получить разрешение на переход в чемпионат Румынии.
В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.
