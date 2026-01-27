Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Асприлья перешел в «Галатасарай»
«Жирона» и турецкий «Галатасарай» достигли договоренности об аренде Ясера Асприльи. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Отмечается, что соглашение между сторонами предусматривает право выкупа колумбийского футболиста после завершения срока аренды.
В составе каталонцев нападающий провел 50 официальных матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Напомним, Ясер Асприлья перешел в «Жирону» из «Вотфорда» в 2024 году за 18 миллионов евро – это самый дорогой трансфер в истории каталонского клуба.
Ранее «Жирону» активно связывали с возможным подписанием хавбека киевского «Динамо» Николая Шапаренко, но тот продлил контракт с киевлянами.
