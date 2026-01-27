Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 января 2026, 00:25 |
Асприлья перешел в «Галатасарай»

Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ясер Асприлья

«Жирона» и турецкий «Галатасарай» достигли договоренности об аренде Ясера Асприльи. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Отмечается, что соглашение между сторонами предусматривает право выкупа колумбийского футболиста после завершения срока аренды.

В составе каталонцев нападающий провел 50 официальных матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, Ясер Асприлья перешел в «Жирону» из «Вотфорда» в 2024 году за 18 миллионов евро – это самый дорогой трансфер в истории каталонского клуба.

Ранее «Жирону» активно связывали с возможным подписанием хавбека киевского «Динамо» Николая Шапаренко, но тот продлил контракт с киевлянами.

Ясер Асприлья трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Жирона
OKs100
Лучше бы Бражко купили в свое время за 20, как и все украинцы он бы заиграл в Жироне.
Gargantua
хоть бы пару миллионов отбить.
попали крепко с этим "вундеркиндом"
