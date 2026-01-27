Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 01:17 | Обновлено 27 января 2026, 01:22
Эпицентр – Медзь – 2:1. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор матча

У команды УПЛ голами отметились Николай Миронюк и Степан Григоращук

ФК Эпицентр

25 января футбольный клуб «Эпицентр» провел первый контрольный поединок в Анталье. Соперником команды из Каменца-Подольского стала «Медзь» из Польши. Уступая в счете 0:1, «Эпицентру» удалось не только отыграться, но и одержать победу.

Тренерский штаб «Эпицентра» в каждом из таймов задействовал разные составы. Если говорить о матче в целом, то он прошел при преимуществе команды из Каменца-Подольского. Клуб УПЛ владел инициативой все 90 минут встречи. Однако остроты в атаке часто не хватало. Поэтому гол, пропущенный «Эпицентром» на 34-й минуте, выглядел нелогичным (0:1), но заставил команду действовать еще активнее и агрессивнее как в отборе мяча, так и в завершающей фазе атак.

На 72-й минуте матча «Эпицентру» удалось воплотить свое преимущество в забитый мяч. Андрей Беженар на левом фланге запустил Станислава Кристина, который сразу же навесил на линию штрафной площади «Медзи», где Николай Миронюк решился на удар с лету – сильно и точно (1:1).

Практически сразу «Эпицентр» мог выйти вперед, однако Беженар с 15 метров не попал в ворота соперника. Тем не менее второй гол не заставил себя ждать. На 78-й минуте Степан Григоращук обокрал защитника польского клуба и, догнав мяч в районе 11-метровой отметки, сразу же направил его в сетку ворот (2:1).

В концовке поединка «Медзь» бросила все силы на то, чтобы свести игру к ничьей, и в двух эпизодах имела шансы сравнять счет, однако надежно сыграл Никита Федотов. В итоге «Эпицентр» победил (2:1) и продолжает подготовку к чемпионату Украины на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Товарищеский матч. 25 января, Турция

Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Медзь Легница (Польша) – 2:1

Голы: Миронюк, 72, Григоращук, 78 – Миоц, 34

Эпицентр: Билык (Федотов, 46), Климець (Кристин С.), Нил Кош (Григоращук, 46), ГНП (ГНП, 46), Кристин В. (Кирюханцев, 46), Запорожец (Липовуз, 46), ГНП (Беженар, 46), Себерио (Миронюк, 46), Сифуэнтес (ГНП, 46), ГНП (Нервуца, 35, Сидун, 46), Супряга (Демченко, 46)

Главный тренер: Сергей Нагорняк

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарий Сергея Нагорняка после матча

По теме:
Источник: клуб УПЛ просматривает украинского вингера и испанского центрбека
НАГОРНЯК: «Это первая игра. 4 дня тяжелых тренировок. А будет еще труднее»
ПОНОМАРЕВ: «Попытались сыграть в двух схемах. Дальше – два матча в день»
товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы Медзь Легница контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Николай Миронюк видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Эпицентр
