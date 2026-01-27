Эпицентр – Медзь – 2:1. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор матча

25 января футбольный клуб «Эпицентр» провел первый контрольный поединок в Анталье. Соперником команды из Каменца-Подольского стала «Медзь» из Польши. Уступая в счете 0:1, «Эпицентру» удалось не только отыграться, но и одержать победу.

Тренерский штаб «Эпицентра» в каждом из таймов задействовал разные составы. Если говорить о матче в целом, то он прошел при преимуществе команды из Каменца-Подольского. Клуб УПЛ владел инициативой все 90 минут встречи. Однако остроты в атаке часто не хватало. Поэтому гол, пропущенный «Эпицентром» на 34-й минуте, выглядел нелогичным (0:1), но заставил команду действовать еще активнее и агрессивнее как в отборе мяча, так и в завершающей фазе атак.

На 72-й минуте матча «Эпицентру» удалось воплотить свое преимущество в забитый мяч. Андрей Беженар на левом фланге запустил Станислава Кристина, который сразу же навесил на линию штрафной площади «Медзи», где Николай Миронюк решился на удар с лету – сильно и точно (1:1).

Практически сразу «Эпицентр» мог выйти вперед, однако Беженар с 15 метров не попал в ворота соперника. Тем не менее второй гол не заставил себя ждать. На 78-й минуте Степан Григоращук обокрал защитника польского клуба и, догнав мяч в районе 11-метровой отметки, сразу же направил его в сетку ворот (2:1).

В концовке поединка «Медзь» бросила все силы на то, чтобы свести игру к ничьей, и в двух эпизодах имела шансы сравнять счет, однако надежно сыграл Никита Федотов. В итоге «Эпицентр» победил (2:1) и продолжает подготовку к чемпионату Украины на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Товарищеский матч. 25 января, Турция

Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Медзь Легница (Польша) – 2:1

Голы: Миронюк, 72, Григоращук, 78 – Миоц, 34

Эпицентр: Билык (Федотов, 46), Климець (Кристин С.), Нил Кош (Григоращук, 46), ГНП (ГНП, 46), Кристин В. (Кирюханцев, 46), Запорожец (Липовуз, 46), ГНП (Беженар, 46), Себерио (Миронюк, 46), Сифуэнтес (ГНП, 46), ГНП (Нервуца, 35, Сидун, 46), Супряга (Демченко, 46)

Главный тренер: Сергей Нагорняк

