Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Волевая победа. Эпицентр в спарринге обыграл польский клуб Медзь
Товарищеские матчи
Эпицентр
25.01.2026 16:30 – FT 2 : 1
Медзь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 19:04 |
340
0

Волевая победа. Эпицентр в спарринге обыграл польский клуб Медзь

Подопечные Сергея Нагорняка выиграли первый матч на сборах в Турции

25 января 2026, 19:04 |
340
0
Волевая победа. Эпицентр в спарринге обыграл польский клуб Медзь
ФК Эпицентр

«Эпицентр» провел первый поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, команда Сергея Нагорняка со счетом 2:1 обыграла польский клуб «Медзь».

«Эпицентр» пропустил первым. Польский клуб открыл счет на 34-й минуте.

После перерыва команда Сергея Нагорняка смогла переломить ход поединка. Забив на 72-й и 78-й минутах, «Эпицентр» одержал победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч. Турция. 25 января

«Эпицентр» (Украина) – «Медзь» (Польша) – 2:1

По теме:
Динамо Киев – Малишево – 8:1. 120 минут в Турции. Видео голов и обзор
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Сыграли 120 минут. ЛНЗ в спарринге одержал победу над Полонией
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Медзь Легница контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
