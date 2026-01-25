Украина. Премьер лига25 января 2026, 19:04 |
Волевая победа. Эпицентр в спарринге обыграл польский клуб Медзь
Подопечные Сергея Нагорняка выиграли первый матч на сборах в Турции
25 января 2026, 19:04 |
«Эпицентр» провел первый поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, команда Сергея Нагорняка со счетом 2:1 обыграла польский клуб «Медзь».
«Эпицентр» пропустил первым. Польский клуб открыл счет на 34-й минуте.
После перерыва команда Сергея Нагорняка смогла переломить ход поединка. Забив на 72-й и 78-й минутах, «Эпицентр» одержал победу со счетом 2:1.
Товарищеский матч. Турция. 25 января
«Эпицентр» (Украина) – «Медзь» (Польша) – 2:1
