Волевая победа. Эпицентр в спарринге обыграл польский клуб Медзь

«Эпицентр» провел первый поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, команда Сергея Нагорняка со счетом 2:1 обыграла польский клуб «Медзь».

«Эпицентр» пропустил первым. Польский клуб открыл счет на 34-й минуте.

После перерыва команда Сергея Нагорняка смогла переломить ход поединка. Забив на 72-й и 78-й минутах, «Эпицентр» одержал победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч. Турция. 25 января

«Эпицентр» (Украина) – «Медзь» (Польша) – 2:1