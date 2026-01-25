Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Девушке звезды АПЛ грозит тюрьма
Ей грозит до пяти лет лишения свободы

The Sun. Эйприл Фрэнсис

Девушке звезды АПЛ Аарона Ван-Биссаки грозит тюрьма, если ее признают виновной в наезде на пешехода.

27-летнюю Эйприл Фрэнсис обвиняют в том, что в сентябре она сбила женщину, причинив ей тяжелые травмы. Инцидент произошел в Брентвуде (графство Эссекс). Сам защитник «Вест Хэма», как сообщается, на месте происшествия не находился.

Фрэнсис, состоящая в отношениях с футболистом с 2020 года и являющаяся матерью их дочери, обвиняется в причинении серьезного вреда здоровью в результате опасного вождения. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

Обвинение было предъявлено после изучения доказательств полицией и прокуратурой. Первое судебное заседание состоится 17 февраля в магистратском суде Колчестера.

Полиция Эссекса подтвердила, что пострадавшая – женщина около 50 лет – получила травмы, кардинально изменившие ее жизнь.

