Италия
25 января 2026, 20:07 | Обновлено 25 января 2026, 20:08
Малиновский имеет шикарные показатели забитых голов с дальней дистанции

Сравним процент забитых голов из-за пределов штрафной легендарного Андреа Пирло и украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 20 голов в Серии А из-за пределов штрафной.

Это составляет 67% всех его голов в чемпионате Италии (20 из 30).

Лишь один футболист в Серии А (среди забивавших 20+ голов), начиная с сезона 2004/05, имеет лучший процент забитых мячей с дальней дистанции – Андреа Пирло (77%, 24 из 31).

Игроки с наибольшим процентом забитых мячей из-за пределов штрафной в Серии А, начиная с сезона 2004/05 (среди отличившихся 20+ голами)

  • 77% – Андреа Пирло (24 из 31)
  • 67% – Руслан Малиновский (20 из 30)
По теме:
Дженоа – Болонья – 3:2. Шедевр Малиновского. Видео голов и обзор
Ювентус – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
30 голов, 30 ассистов. Магия цифр от Малиновского в Серии А
Милан Серия A Дженоа Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Андреа Пирло статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
