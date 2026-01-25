Малиновский имеет шикарные показатели забитых голов с дальней дистанции
Сравним процент забитых голов из-за пределов штрафной легендарного Андреа Пирло и украинца
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 20 голов в Серии А из-за пределов штрафной.
Это составляет 67% всех его голов в чемпионате Италии (20 из 30).
Лишь один футболист в Серии А (среди забивавших 20+ голов), начиная с сезона 2004/05, имеет лучший процент забитых мячей с дальней дистанции – Андреа Пирло (77%, 24 из 31).
Игроки с наибольшим процентом забитых мячей из-за пределов штрафной в Серии А, начиная с сезона 2004/05 (среди отличившихся 20+ голами)
- 77% – Андреа Пирло (24 из 31)
- 67% – Руслан Малиновский (20 из 30)
67% - Among players with 20+ goals scored in #SerieA since the league returned to a 20-team format (from 2004/05), only Andrea Pirlo (77% – 24/31) has scored a higher percentage of goals from outside the box than Ruslan #Malinovskyi (67% – 20/30). Sharpshooter. pic.twitter.com/9m287h6D4j— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2026
