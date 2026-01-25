Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус – Наполи – 3:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Ювентус
25.01.2026 19:00 – FT 3 : 0
Наполи
Италия
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января прошел матч 22-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Наполи.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц в Турине. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Ювентус – Наполи – 3:0

Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Дэвид, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Йылдыз, 77 мин.

<27546976allowfullscreen="yes" frameborder="0" height="383" loading="lazy" scrolling="no" loading="lazy" data-src="//embed.megogo.net/ev3/info?id=27546966&lang=ru" width="680">

ГОЛ! 3:0 Костич, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Фабио Миретти.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус), асcист Мануэль Локателли.
Сладкая месть. Ювентус Спаллетти разгромил Наполи Конте в топ-матче Серии A
Малиновский имеет шикарные показатели забитых голов с дальней дистанции
ВИДЕО. После перерыва МЮ вышел вперед в матче против Арсенала
Джонатан Дэвид Ювентус Наполи Ювентус - Наполи Серия A видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Кенан Йылдыз Филип Костич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
