Ювентус – Наполи – 3:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А 2025/26
25 января прошел матч 22-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Наполи.
Коллективы сыграли на стадионе Альянц в Турине. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января
Ювентус – Наполи – 3:0
Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Дэвид, 22 мин.
ГОЛ! 2:0 Йылдыз, 77 мин.
ГОЛ! 3:0 Костич, 86 мин.
События матча
