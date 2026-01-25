25 января прошел матч 22-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Наполи.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц в Турине. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Ювентус – Наполи – 3:0

Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Дэвид, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Йылдыз, 77 мин.

ГОЛ! 3:0 Костич, 86 мин.