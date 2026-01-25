Италия25 января 2026, 04:01 |
Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 19:00 поединок Серии А
В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – НаполиСмотреть трансляцию
