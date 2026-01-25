В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция