Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Ювентус
25.01.2026 19:00 - : -
Наполи
Италия
25 января 2026, 04:01 |
Смотрите 25 января в 19:00 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Наполи
Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Ювентус - Наполи
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
