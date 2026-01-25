Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
25.01.2026 19:00
Наполи
Италия
25 января 2026, 10:18 | Обновлено 25 января 2026, 10:21
Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 25 января в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на Альянц Стэдиум пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором Ювентус встретится с Наполи. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда зачастила со сменой наставников. Дольше всего в последнее время продержался Аллегри, и даже кубок выигрывал (в сочетании с третьим местом в чемпионате), но не успел толком подержаться за трофей, как был уволен. Сменивший его Тиаго Мотта провалился в Турине полностью, да и весенние успех Тудора в завоевании четвертого места в итоге вылились в разочарование осенью, и отставки после затянувшейся серии неудач.

В Турине потом появился Спаллетти, и его класс и опыт сразу сказался - положение быстро и заметно исправили. Но все же не зря пока что не получилось подняться назад в топ-4 - есть периодические осечки. С Лечче была ничья, а Кальяри и вовсе проиграли. Набери там на пять очков больше, и шли бы сейчас выше нынешнего наставника.

Наполи

Клуб в последние годы дважды становился чемпионом страны. Причем в прошлом сезоне скудетто вернул после короткой паузы (и при этом глубокого спада в 2023/2024) Конте. Более того, уже в этом сезоне Антонио прибавил еще один титул, пусть и куда менее весомый - выиграл итальянский Суперкубок.

Но в целом получается очень непростой сезон. Тут и Лига чемпионов с обилием осечек - в прошлом туре не обыграли быстро оставшийся вдесятером Копенгаген и теперь выпали из зоны плей-офф. И даже в кубке Кальяри прошли дома только по пенальти. На этом фоне в Серии А дела идут неплохо, но все-таки постепенно растет отрыв от лидирующего Интера. Тем более что в январе сыграли вничью не только с ним, но и Вероной и Пармой. И только с Сассуоло победили за счет единственного гола.

Статистика личных встреч

Неаполитанцы выиграли пять из семи последних матчей при одном поражении.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.17 для Ювентуса и 4.21 для Наполи.

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам поля. Но и они, и гости славятся в первую очередь обороной. Так что в таком важном поединке ждем прагматичные тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
25 января 2026 -
19:00
Наполи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
