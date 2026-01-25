Сладкая месть. Ювентус Спаллетти разгромил Наполи Конте в топ-матче Серии A

Туринский Ювентус одержал убедительную победу над Наполи в матче 22-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц и завершилась со счетом 3:0 в пользу старой синьоры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме в составе хозяев забил Джонатан Дэвид. Во второй 45-минутке отличились Кенын Йылдыз и Филип Костич.

Лучано Спаллетти взял реванш у Антонио Конте за поражение в поединке 14-го тура чемпионата (1:2), который состоялся в начале декабря 2025 года.

В таблице Серии А Наполи с 43 очками располагается на третьем месте. У Ювентуса 42 балла и пятая позиция.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Ювентус – Наполи – 3:0

Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Филип Костич, 60), Вестон МакКенни, Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли (Тен Копмейнерс, 87), Шику Консейсау (Хуан Кабаль, 60), Кенан Йылдыз (Федерико Гатти, 87), Джонатан Дэвид (Фабио Миретти, 76)

Наполи: Алекс Мерет, Жуан Жезус, Джованни Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес (Сэм Бёкема, 74), Алессандро Буонджорно, Антонио Вергара (Ромелу Лукаку, 79), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Элиф Элмас (Джовани Насименто, 70), Леонардо Спинаццола, Расмус Хёйлунн

Предупреждения: Кенан Йылдыз (57) – Жуан Жезус (34), Антонио Вергара (73)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица Серии А 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 22 17 1 4 50 - 19 01.02.26 19:00 Кремонезе - Интер Милан 23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза 17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан 14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче 11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи 07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан 52 2 Милан 21 13 7 1 34 - 16 25.01.26 21:45 Рома - Милан 18.01.26 Милан 1:0 Лечче 15.01.26 Комо 1:3 Милан 11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан 08.01.26 Милан 1:1 Дженоа 02.01.26 Кальяри 0:1 Милан 46 3 Наполи 22 13 4 5 31 - 20 31.01.26 19:00 Наполи - Фиорентина 25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи 17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло 14.01.26 Наполи 0:0 Парма 11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи 07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона 43 4 Рома 21 14 0 7 26 - 12 25.01.26 21:45 Рома - Милан 18.01.26 Торино 0:2 Рома 10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло 06.01.26 Лечче 0:2 Рома 03.01.26 Аталанта 1:0 Рома 29.12.25 Рома 3:1 Дженоа 42 5 Ювентус 22 12 6 4 35 - 17 01.02.26 21:45 Парма - Ювентус 25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи 17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус 12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе 06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус 03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче 42 6 Комо 22 11 7 4 37 - 16 01.02.26 16:00 Комо - Аталанта 24.01.26 Комо 6:0 Торино 19.01.26 Лацио 0:3 Комо 15.01.26 Комо 1:3 Милан 10.01.26 Комо 1:1 Болонья 06.01.26 Пиза 0:3 Комо 40 7 Аталанта 22 9 8 5 30 - 20 01.02.26 16:00 Комо - Аталанта 25.01.26 Аталанта 4:0 Парма 16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта 10.01.26 Аталанта 2:0 Торино 07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта 03.01.26 Аталанта 1:0 Рома 35 8 Болонья 22 8 6 8 32 - 27 03.02.26 21:45 Болонья - Милан 25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья 18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина 15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья 10.01.26 Комо 1:1 Болонья 07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта 30 9 Лацио 22 7 8 7 21 - 19 30.01.26 21:45 Лацио - Дженоа 24.01.26 Лечче 0:0 Лацио 19.01.26 Лацио 0:3 Комо 11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио 07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина 04.01.26 Лацио 0:2 Наполи 29 10 Удинезе 21 7 5 9 22 - 33 26.01.26 21:45 Эллас Верона - Удинезе 17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан 10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза 07.01.26 Торино 1:2 Удинезе 03.01.26 Комо 1:0 Удинезе 27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио 26 11 Сассуоло 22 7 5 10 24 - 28 31.01.26 16:00 Пиза - Сассуоло 25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе 17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло 10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло 06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус 03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма 26 12 Кальяри 22 6 7 9 24 - 31 31.01.26 21:45 Кальяри - Эллас Верона 24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри 17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус 12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри 08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри 02.01.26 Кальяри 0:1 Милан 25 13 Дженоа 22 5 8 9 25 - 31 30.01.26 21:45 Лацио - Дженоа 25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья 18.01.26 Парма 0:0 Дженоа 12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри 08.01.26 Милан 1:1 Дженоа 03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза 23 14 Кремонезе 22 5 8 9 20 - 29 01.02.26 19:00 Кремонезе - Интер Милан 25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе 19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона 12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе 08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри 04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе 23 15 Парма 22 5 8 9 14 - 26 01.02.26 21:45 Парма - Ювентус 25.01.26 Аталанта 4:0 Парма 18.01.26 Парма 0:0 Дженоа 14.01.26 Наполи 0:0 Парма 11.01.26 Лечче 1:2 Парма 07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан 23 16 Торино 22 6 5 11 21 - 40 01.02.26 13:30 Торино - Лечче 24.01.26 Комо 6:0 Торино 18.01.26 Торино 0:2 Рома 10.01.26 Аталанта 2:0 Торино 07.01.26 Торино 1:2 Удинезе 04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино 23 17 Лечче 22 4 6 12 13 - 29 01.02.26 13:30 Торино - Лечче 24.01.26 Лечче 0:0 Лацио 18.01.26 Милан 1:0 Лечче 14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче 11.01.26 Лечче 1:2 Парма 06.01.26 Лечче 0:2 Рома 18 18 Фиорентина 22 3 8 11 24 - 34 31.01.26 19:00 Наполи - Фиорентина 24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри 18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина 11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан 07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина 04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе 17 19 Эллас Верона 21 2 8 11 17 - 34 26.01.26 21:45 Эллас Верона - Удинезе 19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона 15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья 11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио 07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона 04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино 14 20 Пиза 22 1 11 10 18 - 37 31.01.26 16:00 Пиза - Сассуоло 23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза 16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта 10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза 06.01.26 Пиза 0:3 Комо 03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза 14 Полная таблица

