Сладкая месть. Ювентус Спаллетти разгромил Наполи Конте в топ-матче Серии A
Встреча прошла на стадионе Альянц и завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев
Туринский Ювентус одержал убедительную победу над Наполи в матче 22-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Альянц и завершилась со счетом 3:0 в пользу старой синьоры.
В первом тайме в составе хозяев забил Джонатан Дэвид. Во второй 45-минутке отличились Кенын Йылдыз и Филип Костич.
Лучано Спаллетти взял реванш у Антонио Конте за поражение в поединке 14-го тура чемпионата (1:2), который состоялся в начале декабря 2025 года.
В таблице Серии А Наполи с 43 очками располагается на третьем месте. У Ювентуса 42 балла и пятая позиция.
Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января
Ювентус – Наполи – 3:0
Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Филип Костич, 60), Вестон МакКенни, Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли (Тен Копмейнерс, 87), Шику Консейсау (Хуан Кабаль, 60), Кенан Йылдыз (Федерико Гатти, 87), Джонатан Дэвид (Фабио Миретти, 76)
Наполи: Алекс Мерет, Жуан Жезус, Джованни Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес (Сэм Бёкема, 74), Алессандро Буонджорно, Антонио Вергара (Ромелу Лукаку, 79), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Элиф Элмас (Джовани Насименто, 70), Леонардо Спинаццола, Расмус Хёйлунн
Предупреждения: Кенан Йылдыз (57) – Жуан Жезус (34), Антонио Вергара (73)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|22
|17
|1
|4
|50 - 19
|01.02.26 19:00 Кремонезе - Интер Милан23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан
|52
|2
|Милан
|21
|13
|7
|1
|34 - 16
|25.01.26 21:45 Рома - Милан18.01.26 Милан 1:0 Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан
|46
|3
|Наполи
|22
|13
|4
|5
|31 - 20
|31.01.26 19:00 Наполи - Фиорентина25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона
|43
|4
|Рома
|21
|14
|0
|7
|26 - 12
|25.01.26 21:45 Рома - Милан18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа
|42
|5
|Ювентус
|22
|12
|6
|4
|35 - 17
|01.02.26 21:45 Парма - Ювентус25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче
|42
|6
|Комо
|22
|11
|7
|4
|37 - 16
|01.02.26 16:00 Комо - Аталанта24.01.26 Комо 6:0 Торино19.01.26 Лацио 0:3 Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо
|40
|7
|Аталанта
|22
|9
|8
|5
|30 - 20
|01.02.26 16:00 Комо - Аталанта25.01.26 Аталанта 4:0 Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома
|35
|8
|Болонья
|22
|8
|6
|8
|32 - 27
|03.02.26 21:45 Болонья - Милан25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта
|30
|9
|Лацио
|22
|7
|8
|7
|21 - 19
|30.01.26 21:45 Лацио - Дженоа24.01.26 Лечче 0:0 Лацио19.01.26 Лацио 0:3 Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи
|29
|10
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|22 - 33
|26.01.26 21:45 Эллас Верона - Удинезе17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио
|26
|11
|Сассуоло
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|31.01.26 16:00 Пиза - Сассуоло25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма
|26
|12
|Кальяри
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|31.01.26 21:45 Кальяри - Эллас Верона24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан
|25
|13
|Дженоа
|22
|5
|8
|9
|25 - 31
|30.01.26 21:45 Лацио - Дженоа25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Парма 0:0 Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза
|23
|14
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|20 - 29
|01.02.26 19:00 Кремонезе - Интер Милан25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе
|23
|15
|Парма
|22
|5
|8
|9
|14 - 26
|01.02.26 21:45 Парма - Ювентус25.01.26 Аталанта 4:0 Парма18.01.26 Парма 0:0 Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан
|23
|16
|Торино
|22
|6
|5
|11
|21 - 40
|01.02.26 13:30 Торино - Лечче24.01.26 Комо 6:0 Торино18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино
|23
|17
|Лечче
|22
|4
|6
|12
|13 - 29
|01.02.26 13:30 Торино - Лечче24.01.26 Лечче 0:0 Лацио18.01.26 Милан 1:0 Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома
|18
|18
|Фиорентина
|22
|3
|8
|11
|24 - 34
|31.01.26 19:00 Наполи - Фиорентина24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе
|17
|19
|Эллас Верона
|21
|2
|8
|11
|17 - 34
|26.01.26 21:45 Эллас Верона - Удинезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино
|14
|20
|Пиза
|22
|1
|11
|10
|18 - 37
|31.01.26 16:00 Пиза - Сассуоло23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза
|14
