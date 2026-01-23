Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 января 2026, 17:08 | Обновлено 23 января 2026, 17:13
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги

«Реал» пропустит, а «Барселона» уничтожит своего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Тер Стеген расстроил своим переходом в «Жирону». Можно отметить его желание играть в футбол, но... за кого? Команда в середине турнирной таблицы, однако по xPTS – среди худших в дивизионе. «Жирона» стабильно проигрывает матчи против сильных соперников. Еще несколько туров назад рисковала оказаться под красной линией. В защите – Блинд и статисты. Следующий ЧМ – вероятно, последний в карьере Марка, но вместо борьбы за место в составе сборной Германии он выбирает комфорт. Будет в Каталонии, но не будет на воротах Бундестим – такой себе размен. Вряд ли топ-команды не интересовались кипером. Однако тот спрятал свои амбиции. Только прошлой весной ссорился с Фликом из-за желания быть основным в «Барселоне» – а теперь такое. Еще один случай плохой психологической работы с футболистами в каталонском клубе.

Психологически поработать с вами я не смогу, потому что не имею соответствующей лицензии, а вот предложить несколько ставок на очередной тур Ла Лиги – вполне. Прошлый текст назывался «Барселона подарит шоу, а Атлетико – скуку» – так и произошло (1:2 и 1:0 соответственно). На этот раз прогнозы не менее надежны.

23.01. Леванте – Эльче, Обе забьют, кф. 1.81

Нет, это не матч Сегунды. Но удивление понятно: еще в прошлом сезоне обе команды не играли в испанской Примере. Но теперь они выступают именно здесь, однако с разной степенью успешности. «Эльче» – в первой половине таблицы, «Леванте» – в зоне вылета. Впрочем, забьют обе. Гости – просто потому, что лучше играют в футбол. «Эльче» отличился в 17 из 20 туров, против четверки аутсайдеров – в 4 из 4 случаев. Сейчас на серии из 6 матчей ЛЛ, в которых не промолчал. Главное же оружие «Леванте» – новый тренер. С ним команда провела 4 матча: в 3 не проиграла, в 3 забила. Единственное исключение – выезд к «Реалу» в Мадрид (0:2). «Летучие мыши» в форме, поэтому в воротах команды, которая пропустила в 9 из 9 выездов сезона Примеры, отличиться должны.

24.01. Райо Вальекано – Осасуна, Х2, кф. 1.7

Букмекер любит «Райо». Почему-то. Возможно, из-за того, в какой футбол играет команда: действительно качественный, с владением мячом и комбинациями. Но не то чтобы это сильно ей помогало: в 15 из 20 туров чемпионата коллектив не победил. 2 из 5 исключений – дуэли с клубами из зоны вылета, совсем слабыми. «Осасуна» сильнее. Выше «Райо» в таблице. В прошлом сезоне едва не квалифицировалась в еврокубки. Не выигрывает стабильно, но «свои» очки берет регулярно: победила в 6 из 9 матчей против клубов, которые ниже нее в таблице. Проиграла только в 1 случае, более 2 месяцев назад. «Осасуне» не хватает качества игроков, чтобы бороться с лучшими, но всем остальным она не уступает. В первом круге «Райо» победила прямо-таки легко (2:0).

24.01. Валенсия – Эспаньол, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.58

«Валенсия» забьет. Просто потому, что слишком хорошо играет дома. У команды самый большой недобор очков в целом чемпионате, но даже так она отличилась в 9 из 10 домашних поединков сезона Ла Лиги. Более двух третей своих баллов «летучие мыши» набирают на собственном поле. В гостях побеждают в последние годы раз на 10 попыток. Поэтому если хотят не вылететь, то вынуждены убиваться в домашних матчах. «Эспаньол» пропустил в 4 турах подряд, не победил трижды – команда, возможно, в своей худшей форме в сезоне. «Валенсия» должна воспользоваться моментом. Но без голевых рекордов: «Эспаньол» не пропустил более 2 голов ни в одном из 9 своих выездов сезона Примеры. Даже на арене «Реала» не смог (0:2). Поэтому аутсайдер 3+ ему не забьет.

24.01. Севилья – Атлетик, Обе забьют, кф. 1.94

В прошлом сезоне играл бы на этот матч ТМ или «обе забьют: нет», но сейчас реалии несколько другие. Главное: «Атлетик» начал пропускать. Плохой сезон Симона, который не спасает вообще. Травмы в защите также не помогают, ЛЧ на неделе – тоже в минус. В 8 из 10 выездов сезона Примеры «Атлетик» пропустил, а оба исключения – в матчах с новичками, которые имеют слабые составы. У «Севильи» солидный. Поэтому забьет. Но и пропустит, ведь не умеет защищаться. Больше нее в чемпионате пропускает пока только «Жирона». Целых 6 поражений дома – вообще единоличный рекорд. «Севилья» в большинстве матчей на своем поле не просто пропустила – а сделала это как минимум дважды. Проблемный «Атлетик» на неделе забил 3 в Бергамо, поэтому в Севилье также хотя бы мяч «родит».

24.01. Вильярреал – Реал Мадрид, 1 тайм: ИТБ1(0.5), кф. 1.98

Креативный вариант. В прошлом сезоне «Вильярреал» забил еще до перерыва в 3 из 4 матчей с «Барселоной» и «Реалом». То есть начинать поединки ударно он любит. Дома точно попробует. Недавно играл с каталонцами – не отличился в первые 45 минут, но мог забивать дважды еще в дебютные 5. Не хватило только реализации. «Барселона» плыла под прессингом и чудом не пропустила. Будет ли плыть «Реал» с традиционно рандомным набором футболистов в линии защиты? Да. А еще – без Хаби. Арбелоа пока помог команде не пропустить от «Леванте», но это и все оборонительные достижения. Против столь классных соперников «Реал» он еще не выводил: а точно ли справится? Дома «субмарина» забила в 14 из 15 последних матчей ЛЛ, в 10 из них – еще до перерыва.

25.01. Атлетико – Мальорка, Ф2(+1.5), кф. 1.95

«Атлетико» – фаворит, но не настолько уж явный. Это далеко не лучший сезон для мадридцев. В какой-то момент они сделали выдающийся рывок, но сейчас смотрим на таблицу – и фиксируем, что те ниже «Вильярреала». А это же еще у «субмарины» матч в запасе… 12 побед в 20 турах, каждая третья – минимальная. То есть наша ставка не подводит в большинстве случаев. А здесь «Атлетико» после матча ЛЧ. Перед новым матчем ЛЧ. «Мальорка» – на серии из 9 туров, в которых удержала нужную нам фору. Да что там: сделала это в 18 из 20 матчей сезона Ла Лиги. Для нее нормально проигрывать, но почти всегда – в борьбе. В 5 турах подряд забила. В последнем победила. Мурики – второй бомбардир лиги после Мбаппе. Матч не на разгром точно.

25.01. Барселона – Овьедо, ИТБ1(3.5), кф. 2

А вот этот – вполне себе на разгром. «Овьедо» с новым тренером стабильно радует, я отвешиваю команде комплименты каждую неделю в обзорах туров… но какое это имеет значение перед дуэлью с «Барселоной»? Аутсайдер. Новичок лиги. Коллектив, который даже дома от каталонцев трижды пропустил (1:3). «Овьедо» обречен. С новым смелым наставником – точно, потому что с ним даже на арене «Алавеса» допустил 18 ударов по собственным воротам. То есть автобусного плана на матч «Овьедо» не привезет, а на пространстве «Барселона» оппонента уничтожит. Местные несколько уставшие после ЛЧ, но лично Ямаль свеж: пропускал игру на неделе. Сейчас зажжет. Мотивация с командой. 4+ она в этом сезоне уже забивала. Не раз. Да и вообще: будет логично, если лучший клуб лиги уничтожит худший.

25.01. Реал Сосьедад – Сельта, Х2, кф. 1.75

Я большой фанат Матераццо еще со времен его работы в «Штутгарте». Сразу верил, что у него все получится в Испании. И получается: не проиграл уже 3 раза подряд, неделю назад одолел «Барселону» (2:1). Заслужил комплименты. Но «Сельта» в последних турах слишком убедительна: 16 очков в 6 матчах. Большинство побед на отрезке – с разницей в 2+ голов, пара – разгромные. Впечатляет. Удивляет. Но не то чтобы сильно: все-таки участник еврокубков. Сейчас «Сельта» выше в местной футбольной иерархии. За 3 недели с Матераццо это не изменить. Особенно без Кубо: тот был лучшим в составе «Реала» в 3 из 4 последних туров чемпионата, но сейчас травмирован и не сыграет. «Сельта» 4 месяца подряд не уступает в гостях у ЛЛ – и серия не прервется сейчас.

25.01. Алавес – Бетис, 1Х+ТМ3.5, кф. 1.63

Ля, «Алавес» в зоне вылета – что-то новенькое. Команда бойцов и борцов не должна быть так низко: это же Испания, здесь не играть в футбол обычно даже выгодно. Брат-близнец «Хетафе» выше – надо догонять. Да и кризис кризисом, а дома «Алавес» проиграл только 3 из 10 матчей сезона ЛЛ. Все – с разницей в один мяч. Так что легко «Бетису» не будет. На самом деле никогда и не было в гостевых играх: в активе команды только 2 победы за 10 туров чемпионата. Дома с ним набрали очки даже «Леванте» и «Овьедо» – клубы из зоны вылета и новички. «Алавес» лучше. И как никогда в сезоне нуждается в очках, поэтому хотя бы 1 возьмет. Как? В привычной скучной манере. ТМ4.5 сыграл в 20 из 20 матчей команды в Примере, ТМ3.5 – 6 раз подряд на этом поле. Без горы событий, зато эффективно.

26.01. Жирона – Хетафе, Х2, кф. 1.66

Хватит «Жироне» побеждать. Цыганков и Ванат забили 7 последних голов команды в чемпионате – да, в огне, но это еще и о том, что другие «молчат» уже больше 2 месяцев. В атаке не с кем играть. Серия из 3 побед – рекордная в сезоне, но пора останавливаться: «Жирона» не выступает на топ-уровне. Побеждает благодаря лучшей реализации, а не лучшему футболу. Ванат и Цыганков – крутые, но не настолько великолепные, чтобы на двоих вытягивать вообще каждый тур Ла Лиги для проблемной команды. Оборона все еще худшая по пропущенным в Испании. «Хетафе» проиграл аж в 11 из 20 туров сезона, но командам из второй половины таблицы – только в 4 из 10. Не просто так тренера Бордаласа сватают в «Кристал Пэлас». Ставка против серии и на более прагматичного.

Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Burevestnik
Ася Ле,
щодо заголовків, то ви вже спускаєтесь
до "майстра" цього жанру Д. Олійника.
Здається шо ви бачили в граючому складі Жирони
лише Циганкова і Ваната, а всі інші
стоять в захисті і тупо пропускають голи.
fifa2020
Жирона заробила 13 очок за останні 5 турів, Хетафе - 1, но великі прогнозисти ставлять на хетафе яке на виїзді грає... Жирона тут винесе хетафе в 2-3 гола!
