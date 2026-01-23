Топ-клуб АПЛ ведет переговоры по известному игроку Ливерпуля. Есть оффер

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон привлекает внимание «Тоттенхэма». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» сделали предложение «Ливерпулю» по 31-летнему футболисту. Переговоры между клубами по трансферу шотландца продвигаются.

В текущем сезоне Эндрю Робертсон провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил контракт Доминику Собослаи.