Англия
23 января 2026, 17:53 | Обновлено 23 января 2026, 19:02
Топ-клуб АПЛ ведет переговоры по известному игроку Ливерпуля. Есть оффер

«Тоттенхэм» собирается подписать Эндрю Робертсона

23 января 2026, 17:53 | Обновлено 23 января 2026, 19:02
Топ-клуб АПЛ ведет переговоры по известному игроку Ливерпуля. Есть оффер
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон привлекает внимание «Тоттенхэма». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» сделали предложение «Ливерпулю» по 31-летнему футболисту. Переговоры между клубами по трансферу шотландца продвигаются.

В текущем сезоне Эндрю Робертсон провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил контракт Доминику Собослаи.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
