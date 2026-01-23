Топ-клуб АПЛ ведет переговоры по известному игроку Ливерпуля. Есть оффер
«Тоттенхэм» собирается подписать Эндрю Робертсона
Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон привлекает внимание «Тоттенхэма». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «шпоры» сделали предложение «Ливерпулю» по 31-летнему футболисту. Переговоры между клубами по трансферу шотландца продвигаются.
В текущем сезоне Эндрю Робертсон провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил контракт Доминику Собослаи.
🚨 Tottenham sent official bid for Andy Robertson as Liverpool and Spurs are in advanced talks for the left back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026
Negotiations well underway with #THFC on it. pic.twitter.com/e7Zkd8QzdA
