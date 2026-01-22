Англия22 января 2026, 13:55 | Обновлено 22 января 2026, 14:05
368
0
Решения нет. Ключевому игроку Ливерпуля предложили новый контракт
Собослаи пока не договорился
22 января 2026, 13:55 | Обновлено 22 января 2026, 14:05
368
0
Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи подтвердил, что клуб предложил ему продлить контракт и сейчас идут переговоры, однако решения пока нет.
«Переговоры продвигаются, но без финального решения на этот момент. Я доволен тем, как проходит моя карьера в Ливерпуле, хочу играть тут дальше», – сказал Собослаи.
25-летний игрок за последнее время стал одним из ключевых игроком Ливерпуля.
В нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2026, 13:22 1
Форвард сборной Англии продлит контракт с мюнхенской «Баварией»
Футбол | 22 января 2026, 12:27 0
Жозе пообщался с представителями СМИ
Футзал | 22.01.2026, 11:07
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
21.01.2026, 02:58 9
20.01.2026, 14:40
21.01.2026, 23:01
Бокс
20.01.2026, 09:48 2
21.01.2026, 03:30 22
21.01.2026, 10:05 10
21.01.2026, 06:23