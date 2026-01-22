Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решения нет. Ключевому игроку Ливерпуля предложили новый контракт
Англия
22 января 2026, 13:55 | Обновлено 22 января 2026, 14:05
Решения нет. Ключевому игроку Ливерпуля предложили новый контракт

Собослаи пока не договорился

Решения нет. Ключевому игроку Ливерпуля предложили новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи подтвердил, что клуб предложил ему продлить контракт и сейчас идут переговоры, однако решения пока нет.

«Переговоры продвигаются, но без финального решения на этот момент. Я доволен тем, как проходит моя карьера в Ливерпуле, хочу играть тут дальше», – сказал Собослаи.

25-летний игрок за последнее время стал одним из ключевых игроком Ливерпуля.

В нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах.

