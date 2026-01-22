Решения нет. Ключевому игроку Ливерпуля предложили новый контракт

Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи подтвердил, что клуб предложил ему продлить контракт и сейчас идут переговоры, однако решения пока нет.

«Переговоры продвигаются, но без финального решения на этот момент. Я доволен тем, как проходит моя карьера в Ливерпуле, хочу играть тут дальше», – сказал Собослаи.

25-летний игрок за последнее время стал одним из ключевых игроком Ливерпуля.

В нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах.