Усиление для Костюка. Динамо планирует подписать форварда

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке в поиске усиления для команды Игоря Костюка перед возобновлением чемпионата Украины.

По информации журналиста Игоря Цыганыка главным приоритетом для «бело-синих» является подписание форварда, так как среди нынешних игроков атаки нет явного кандидата для игры в стартовом составе:

«Динамо» ищет форварда. Ищет, потому что сейчас в команде есть Пономаренко, Герреро, Бленуце. Хотелось бы для конкуренции еще одного форварда, который мог бы играть уже сейчас, потому что Бленуце никак не может прийти в себя пока. Это было заметно по осенней части.

Пономаренко еще молодой все-таки. Никто не знает, как у него пойдет. Герреро тоже, не совсем себя оправдывает. Возможно, он наберет оптимальную форму, но форварда ищут», – сообщил Цыганик.

После 16 сыгранных туров подопечные Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 20 февраля, «Динамо» сыграет против львовского «Руха».