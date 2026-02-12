Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Костюка. Динамо планирует подписать форварда
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 07:33 |
1022
0

Усиление для Костюка. Динамо планирует подписать форварда

В распоряжении «бело-синих» три нападающих – Пономаренко, Бленуце и Герреро

12 февраля 2026, 07:33 |
1022
0
Усиление для Костюка. Динамо планирует подписать форварда
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке в поиске усиления для команды Игоря Костюка перед возобновлением чемпионата Украины.

По информации журналиста Игоря Цыганыка главным приоритетом для «бело-синих» является подписание форварда, так как среди нынешних игроков атаки нет явного кандидата для игры в стартовом составе:

«Динамо» ищет форварда. Ищет, потому что сейчас в команде есть Пономаренко, Герреро, Бленуце. Хотелось бы для конкуренции еще одного форварда, который мог бы играть уже сейчас, потому что Бленуце никак не может прийти в себя пока. Это было заметно по осенней части.

Пономаренко еще молодой все-таки. Никто не знает, как у него пойдет. Герреро тоже, не совсем себя оправдывает. Возможно, он наберет оптимальную форму, но форварда ищут», – сообщил Цыганик.

После 16 сыгранных туров подопечные Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 20 февраля, «Динамо» сыграет против львовского «Руха».

По теме:
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход
Динамо Киев Игорь Костюк Матвей Пономаренко Владислав Бленуце Эдуардо Герреро Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Ла Лиги высмеял компромисс Реала и УЕФА
Футбол | 12 февраля 2026, 05:19 0
Президент Ла Лиги высмеял компромисс Реала и УЕФА
Президент Ла Лиги высмеял компромисс Реала и УЕФА

Тебас дал оценку конфликта относительно проекта Суперлиги

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 11 февраля 2026, 22:57 4
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх

Александр проведет поединок против Верховена

Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 11.02.2026, 17:05
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Футбол | 11.02.2026, 07:05
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
11.02.2026, 21:59 4
Олимпийские игры
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем