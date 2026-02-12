ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча
Шон Дайч покинул клуб
Английский «Ноттингем Форест» официально объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча.
«Мы хотели бы поблагодарить Шона и его сотрудников за их усилия во время работы в клубе и желаем им удачи в будущем. На данный момент мы не будем давать дальнейших комментариев», — отмечается в официальном заявлении пресс-службы клуба.
Шон Дайч проработал во главе «лесников» 4 месяца. В сезоне АПЛ 2025/26 «Ноттингем Форест» под его руководством идет на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 26 матчах чемпионата Англии.
Ранее «Ноттингем Форест» попрощался с украинцем Александром Зинченко, который был не нужен Шону Дайчу.
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.— Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026
We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw
