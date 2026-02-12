Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча
Англия
12 февраля 2026, 02:46 |
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча

Шон Дайч покинул клуб

12 февраля 2026, 02:46 |
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил об увольнении главного тренера Шона Дайча.

«Мы хотели бы поблагодарить Шона и его сотрудников за их усилия во время работы в клубе и желаем им удачи в будущем. На данный момент мы не будем давать дальнейших комментариев», — отмечается в официальном заявлении пресс-службы клуба.

Шон Дайч проработал во главе «лесников» 4 месяца. В сезоне АПЛ 2025/26 «Ноттингем Форест» под его руководством идет на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 26 матчах чемпионата Англии.

Ранее «Ноттингем Форест» попрощался с украинцем Александром Зинченко, который был не нужен Шону Дайчу.

Шон Дайч Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
