  4. Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
12 февраля 2026, 02:38 |
Дортмундцы активно работают над пролонгацией соглашения с Нико Шлоттербеком

Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
Дортмундская «Боруссия» активно работает над пролонгацией соглашения с Нико Шлоттербеком. По сведениям издания Bild, руководство «шмелей» предлагает оборонцу длительный контракт, по условиям которого его годовой оклад может вырасти до 14 миллионов евро.

Кроме того, клуб готов закрепить в документе фиксированную сумму выкупа. Размер отступных будет привязан к результатам команды: в случае квалификации в Лигу чемпионов опция составит около 60 миллионов евро, а при невыходе в главный еврокубок цена снизится примерно на десять миллионов.

Действующий трудовой договор защитника истекает в 2027 году, и пока футболист не ответил согласием на новое предложение. В клубе ожидают окончательного решения от игрока до середины марта.

Ситуацией внимательно интересуется мадридский «Реал». Испанский гранд намерен в летнее трансферное окно усилить центр обороны двумя исполнителями, при этом приоритет отдается одному левоногому игроку.

В этом контексте кандидатура Шлоттербека выглядит для «сливочных» весьма привлекательной, а потенциальная сделка оценивается в 40-50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги 26-летний защитник принял участие в 17 поединках, отметившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Реброва
ФОТО. Лунин показал как отпраздновал свой день рождения. В короне
Реал выступил с официальным заявлением об Андрее Лунине
Нико Шлоттербек Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Sport Bild
