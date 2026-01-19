19 января на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Севильей.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эльче

Команда не в первый раз поднялась в Ла Лигу. Но на этот раз, безусловно, это было заслугой нынешнего наставника, Сарабии. Его позвали летом позапрошлого года, после того, как его еще будущие подопечные были только одиннадцатыми в Сегунде - и сразу же превратились там в лидера.

В Примере этот новичок смотрелся очень достойно. Настолько, что сейчас даже, похоже, теряет мотивацию. Если 2025-й год закончили четырьмя победами в пяти крайних поединках, то после зимних каникул клуб успел проиграть дома Вильярреалу и ограничился ничьей против скромной Валенсии, что болтается в зоне вылета. Ну, а на этой неделе уступили Бетису в рамках Копы дель Рей - причем открыли счет в Севилье после перерыва, но безвольно проиграли в итоге 1:2.

Севилья

Клуб в целом котируется куда выше своего соперника. Но это в истории, пусть даже недавней - всего лишь пару лет назад был в который уже раз взят титул в Лиге Европы. Вот только все резко испортилось, когда реальной задачей стала борьба за выживание. Настолько упорная, что вылетевший весной Леганес опередили всего на одно очко, 42 против 41.

Летом новым тренером стал Альмейда. С ним получилось достойно стартовать, и были даже 4:1 с Барселоной. Но в последнее время было все больше проблем. Да, Овьедо в середине декабря победило разгромно, забив четыре безответных гола. Но после этого были только сухие поражения - сначала в кубке со скромным Алавесом, потом в Примере, сначала еще до праздников, с Реалом, а уже в январе - даже с новичком-аутсайдером, Леванте, и Сельтой.

Статистика личных встреч

Всего было полтора десятка матчей, из которых восемь выиграла Севилья при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы на этот раз явно больше верят в хозяев арены. Ставим на них, но применим и подстраховку в виде нулевой форы (коэффициент - 1,64).