ВИДЕО. Камбэк за 15 минут. Севилья спаслась от пятого подряд поражения

19 января состоялся матч между клубами «Эльче» и «Севилья» в 20-м туре испанской Ла Лиги.

Зрители на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче стали свидетелями упущенной победы и воскресения андалусийцев.

«Эльче» уверенно вел в счете, имея преимущество в два мяча. Гости постепенно теряли надежду на спасение, но их нападающий Акор Адамс перевернул игру с ног на голову.

Нигерийский форвард, вернувшийся с Кубка африканских наций, за 15 минут оформивший дубль, принес «Севилье» ничью на выезде – 2:2.

Благодаря этому матчу андалусийцы прервали неудачную серию из четырех поражений подряд.

В турнирной таблице «Эльче» занимает восьмое место (24 очка), «Севилья» – 14-е (21 очко).

Ла Лига. 20-й тур, 19 января

«Эльче» – «Севилья» – 2:2

Голы: Фебас, 14, Валера, 55 – Адамс, 75, 90+2 (пен.)

Видео голов и обзор матча: