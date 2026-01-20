ВИДЕО. Камбэк за 15 минут. Севилья спаслась от пятого подряд поражения
Нигериец Акор Адамс вернулся из КАН и стал героем андалусийцев
19 января состоялся матч между клубами «Эльче» и «Севилья» в 20-м туре испанской Ла Лиги.
Зрители на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче стали свидетелями упущенной победы и воскресения андалусийцев.
«Эльче» уверенно вел в счете, имея преимущество в два мяча. Гости постепенно теряли надежду на спасение, но их нападающий Акор Адамс перевернул игру с ног на голову.
Нигерийский форвард, вернувшийся с Кубка африканских наций, за 15 минут оформивший дубль, принес «Севилье» ничью на выезде – 2:2.
Благодаря этому матчу андалусийцы прервали неудачную серию из четырех поражений подряд.
В турнирной таблице «Эльче» занимает восьмое место (24 очка), «Севилья» – 14-е (21 очко).
Ла Лига. 20-й тур, 19 января
«Эльче» – «Севилья» – 2:2
Голы: Фебас, 14, Валера, 55 – Адамс, 75, 90+2 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
События матча
