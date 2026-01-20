ВИДЕО. Камбэк за 15 минут. Севилья спаслась от пятого подряд поражения

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эльче
19.01.2026 22:00 – FT 2 : 2
Севилья
Испания
20 января 2026, 02:12 | Обновлено 20 января 2026, 02:14
Нигериец Акор Адамс вернулся из КАН и стал героем андалусийцев

Getty Images/Global Images Ukraine

19 января состоялся матч между клубами «Эльче» и «Севилья» в 20-м туре испанской Ла Лиги.

Зрители на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче стали свидетелями упущенной победы и воскресения андалусийцев.

«Эльче» уверенно вел в счете, имея преимущество в два мяча. Гости постепенно теряли надежду на спасение, но их нападающий Акор Адамс перевернул игру с ног на голову.

Нигерийский форвард, вернувшийся с Кубка африканских наций, за 15 минут оформивший дубль, принес «Севилье» ничью на выезде – 2:2.

Благодаря этому матчу андалусийцы прервали неудачную серию из четырех поражений подряд.

В турнирной таблице «Эльче» занимает восьмое место (24 очка), «Севилья» – 14-е (21 очко).

Ла Лига. 20-й тур, 19 января

«Эльче» – «Севилья» – 2:2

Голы: Фебас, 14, Валера, 55 – Адамс, 75, 90+2 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Акор Адамс (Севилья).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Севилья).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Валера (Эльче), асcист Марк Агуадо.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Алейш Фебас (Эльче), асcист Мартим Нету.
Эльче Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Акор Адамс
