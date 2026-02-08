В воскресенье, 8 февраля 2026 года, «Севилья» и каталонская «Жирона» сыграли перенесенный матч 23-го тура чемпионата Испании. Матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье завершился ничьей – 1:1.

На 40-й минуте встречи украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков упустил прекрасный голевой момент.

Украинец получил передачу в нескольких метрах от ворот соперника, но после выхода один на один не сумел переиграть вратаря.

ВИДЕО. Как Цыганков упустил супермомент в матче с Севильей