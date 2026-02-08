Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 февраля 2026, 19:34 |
ВИДЕО. Как Цыганков упустил супермомент в матче с Севильей

Виктор должен был удваивать преимущество Жироны еще на 40-й минуте игры

ВИДЕО. Как Цыганков упустил супермомент в матче с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, «Севилья» и каталонская «Жирона» сыграли перенесенный матч 23-го тура чемпионата Испании. Матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье завершился ничьей – 1:1.

На 40-й минуте встречи украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков упустил прекрасный голевой момент.

Украинец получил передачу в нескольких метрах от ворот соперника, но после выхода один на один не сумел переиграть вратаря.

ВИДЕО. Как Цыганков упустил супермомент в матче с Севильей

Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Севилья - Жирона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
